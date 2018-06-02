Ещё
Огурцы малосольные
Далее:
Читайте также:
Ещё

Огурцы малосольные 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Предлагаем вам простой, но очень вкусный рецепт малосольных огурцов от ресторана «Шинок» и шеф-повара Елены Никифоровой.
Вам понадобится:
огурцы — 500-600 г  вода — 1 л  сахар — 200 г  соль крупная — 35 г  уксус — 200 г  листья смородины
листья хрена
зонтики укропа
очищенные зубчики чеснока — 6 г  черный перец горошком
душистый перец горошком
Приготовление:
Огурцы промыть под проточной водой и замочить на два часа в холодной. Банки простерилизовать на пару. Сварить маринад: в воде растворить сахар, соль и довести до кипения. Залить уксус. В стерилизованные банки уложить листья смородины, хрена, зонтики укропа, очищенные зубчики чеснока, черный и душистый перец горошком. Подготовленные огурцы нарезать на три-четыре кусочка и уложить в банки с зеленью, залить кипящим рассолом, стерилизовать 20 минут. Готовые банки остудить в перевернутом виде.
Фото: архив ресторана
Passion.ru: последние новости
Мясо "по-французски" Жареная корюшка со сметаной с зеленью Салат из тонкого тофу с огурцом и кинзой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?8
Трагические истории детей, которых знал весь мир
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ111
Что говорит о женщине форма ее груди21
Что вам не простят ваши дети: тест8
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение