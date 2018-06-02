Названы продукты, которые слишком сильно повышают аппетит

Некоторые продукты способны повышать аппетит, при этом среди них могут быть даже полезные и вегетарианские. Специалисты поделились, какая еда способна сделать человека голодным вновь вскоре после приема пищи. Российский диетолог Анна Белоусова сообщила, что обострить аппетит вполне способны яблоки. Дело в том, что свежие яблоки увеличивают кислотность желудочного сока, что ускоряет моторику желудка и способствует развитию чувства голода. Чтобы этого не происходило, эксперт посоветовала после перекуса яблоком съедать на выбор грушу, апельсин или немного орехов. Их употребление заставит организм начать вырабатывать другие пищеварительные ферменты, что в итоге и избавляет от чувства голода. Острая пища также может провоцировать обострение аппетита, — этим она обязана своей способности стимулировать выработку желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы. По словам диетолога, никогда не нужно начинать трапезу с острых блюд, иначе есть вероятность того, что будет съедено сразу очень большое количество разнообразной пищи. Кроме того, нужно быть очень аккуратными с соленьями. Их употребление раздражает рецепторы ротовой полости и усиливают слюноотделение, что активизирует пищеварительную систему. Человек при этом незаметно для себя съедает больше обычного. Сладкое, в свою очередь, коварно тем, что вызывает чувство голода не сразу, а спустя время после того, как было съедено. Подобный механизм обусловлен особенностями усвоения глюкозы в процессе поедания сладостей. Диетолог объяснила, что глюкоза большей частью усваивается прямо в ротовой полости, оставляя остальную пищеварительную систему без должной нагрузки. К повышению аппетита при этом приводит активация сигналов о поступлении пищи, проходящая от ЖКТ в мозг. Ранее МедикФорум приводил 10 лучших рекомендаций от диетологов, помогающих контролировать голод и аппетит.