Как сделать просто полезную клубнику очень полезной

8 причин полюбить клубнику

Клубника для молодости организма

В клубнике преобладают углеводы, которые активизируют обменные процессы, заставляя организм быстрее обновлять свои клетки. За эти качества клубнику смело можно отнести к средствам омоложения организма.

Клубника как жаропонижающее

Эта ягода редко бывает сладкой. В клубнике много кислот (особенно салициловой), что позволяет использовать клубнику как мягкое потогонное и жаропонижающее средство. Также клубника способствует разжижению крови. Особенно полезна для организма более кислая клубника, поэтому не стоит добавлять к ней сахар: лучше смягчить кислинку молочными продуктами — сметаной, сливками, молоком.

Клубника — природный энергетик

В состав клубники входит достаточно органической щавелевой кислоты, которую организм может использовать как источник энергии.

Клубника в помощь микрофлоре кишечника

Полисахариды клубники в союзе с органическими кислотами способствуют нормализации состава микрофлоры кишечника, уменьшению проявлений дисбактериоза и выведению из организма токсинов, тяжелых металлов и прочего ненужного хлама.

Клубника — живой поливитамин

Регулярное употребление клубники способно устранить сезонный зимне-весенний авитаминоз и наполнить организм дефицитным витаминами С, Е и группы В. Кроме того, клубника содержит большое количество металлов — марганца, калия, кальция, меди, кобальта, молибдена — причем в полезной и легко усваиваемой форме. Большое содержание железа помогает при малокровии, укрепляет стенки сосудов и повышает иммунитет.

Клубника для мужской силы

Активизируя обменные процессы и омолаживая организм, клубника создает условия не только для более эффективного и плодотворного труда, но и для усиления потенции. Цинк, содержащийся в клубнике, повышает либидо, поэтому есть все основания считать клубнику «природной виагрой».

Клубника — природный косметолог

Клубнику активно используют в косметологии. Но клубника — чуть больше, чем косметолог. Если ею регулярно и правильно пользоваться, она поможет оздоровить организм и устранить целый ряд проблем кожи, волос и ногтей.

Клубника против нитратов

Для выращивания клубники подходят любые почвы. Главное — чтобы влаги хватало. Удобрения, по большому счету, ей не нужны. А значит, в ягодах клубники, как правило, нет вредных химикатов.

Ягоды клубники

3 способа усилить пользу клубники

Хорошо промыть клубнику

Уменьшить аллергенность клубники, а также снизить опасность заражения от грязных ягод можно только одним способом — тщательно их мыть. Мыть без щётки, но с большим старанием.

Есть клубнику только с натуральным молоком

Если перед употреблением клубнику смешивать с натуральными молочными продуктами, содержащийся в них кальций свяжет щавелевую кислоту и обезопасит костную ткань от её негативного воздействия, а также предохранит ногти от повышенной ломкости. Чтобы уменьшить возможное раздражение желудка, не стоит употреблять клубнику натощак — только после еды, а также предварительно смешав с молочными продуктами.

Запивать клубнику водой, заедать черешками

Если запивать клубнику достаточным количеством воды, оксалаты (камни, которые образуются под воздействием щавелевой кислоты) смогут свободно проходить через мочеполовой тракт, не оказывая на него никакого вредного воздействия.

Действие щавелевой кислоты можно нейтрализовать также с помощью черешков клубники. 1-2 столовые ложки свежих или сушеных черешков клубники нужно залить 300-400 мл крутого кипятка, настоять в посуде под крышкой 15-20 минут и принимать этот настой на протяжении дня.

Едим клубнику, запивая молоком

Как продлить сезон клубники

Заморозить клубнику

Сезон клубники можно продлить, заготовив её впрок. Лучший способ сохранить вкусовые качества — заморозить ягоды небольшими порциями.

Сварить клубнику

Варенье из клубники очень вкусное, но оно довольно сильно изменяет вкус ягод, к тому же при варке теряется значительная часть витаминов. Поэтому клубничное варенье имеет скорее кулинарное, чем лечебно-профилактическое значение.

Засушить клубнику

Высушить сочную ягоду можно, но нагрев при этом должен быть небольшой, а вентиляция — хорошей. Аромат при сушке клубники в значительной степени потеряется, зато сохранится большая часть витаминов.

По материалам доктора-фитотерапевта Бориса Скачко