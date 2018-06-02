Как может помочь здоровью соль? 

Соль принято ругать, от нее призывают отказываться, — но этот минерал совсем недаром присутствует в нашем рационе. Соль может приносить пользу здоровью, главное: научиться использовать ее правильно. Известно, что увлеченность солеными продуктами способствует застою жидкости в организме, приводят к отечности и излишним объемам тела. Но что изменится, если не злоупотреблять солью, а «подружиться с ней»? По данным Hronika.info, использовании соли может быть уместным и даже целебным в случае некоторых проблем с организмом. Например, питье соленой воды может стать спасением при алкогольном или пищевом отравлении. Если, выпив ее, вызвать рвоту, желудок хорошо очистится от токсинов и нежелательных веществ. Как ни странно, помогает соленая вода и в борьбе с лишним весом. Выпитая натощак подсоленная жидкость стимулирует перистальтику кишечника, но важно не переусердствовать, чтобы не развилась диарея. Для улучшения состояния позвоночника и суставов, при склонности к радикулиту полезно принимать ванны с поваренной или морской солью. Врачи рекомендуют проводить подобную процедуру раз в неделю перед сном, ванну можно принимать в течение 15 минут. Массирование тела солью, по словам медработников, не только действует как скраб, но и дает общеукрепляющий эффект. Помимо массажа тела, полезно ходить по соли голыми ступнями, а также растирать соль между ладонями. Эффект улучшения физического состояния при этом достигается за счет воздействия на биологически активные точки, расположенные на коже ладоней и подошв. Ранее МедикФорум писал о том, что онкологом Минздрава были рекомендованы к употреблению определенные продукты, эффективные для защиты от рака.