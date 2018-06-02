Рецепты здоровья: лебеда — целебный сорняк

Лебеда раскидистая, или марь белая — распространенный сорняк, знакомый большинству дачников. А еще это доступное средство для оздоровления организма и лечения некоторых заболеваний. Причем противопоказаний к применению этого природного лекарства не установлено.

Семена лебеды используют в пищу и заготавливают в качестве прикорма для птиц

Трава лебеды обладает противовоспалительным, успокаивающим, обезболивающим, отхаркивающим действием. Высокое содержание клетчатки в свежем сырье делает растение эффективным натуральным сорбентом — употребление в пищу молодых листьев и побегов лебеды способствует очищению пищеварительной системы от шлаков. Чай из листьев лебеды пьют при болезненных и скудных менструациях. Свежую траву прикладывают к порезам и ссадинам, делают из нее компрессы и растирания при радикулите. Заготавливают растение впрок во время цветения; в качестве витаминного прикорма для птиц собирают также семена лебеды. Сырье сушат на свежем воздухе в тени (под навесом), хранят 1 год.

Настой лебеды

1 ст.ложку измельченной травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 2 часов, процедить. Принимать 3-4 раза в день за 20 минут до еды по 1-2 ст.ложки при головной боли и нервном напряжении. Этот настой также применяют наружно — для полосканий при ангине, примочек при кожном зуде.

Отвар лебеды

20 г. измельченной сушеной травы залить 1 стаканом кипятка, кипятить на медленном огне в течение 10 минут, настаивать полчаса, процедить. Принимать 3 раза в день после еды по 0,5 стакана при сухом кашле и затяжных бронхитах. Отвар обладает закрепляющим действием, поэтому не следует его применять при склонности к запорам. О полезных свойствах лебеды читайте также:

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