Конфеты «Коровка»

Простой, но любимый многими рецепт конфет из детства. Готовьте на здоровье!

Вам понадобится:

0,25 л сливок 10%

500 г сахара,

ванилин

щепотка пищевой соды,

10 г масла

Приготовление:

Сливки с сахаром, содой и ванилином сварить вместе на небольшом огне, в широкой кастрюле с толстым дном. Когда масса начнет густеть, снять с огня, растереть и вылить на противень, смазанный оливковым маслом. Дать постоять, чтобы масса немного затвердела, затем разрезать на прямоугольные кусочки острым ножом, смоченным в горячей воде. Или использовать силиконовую форму под лед.