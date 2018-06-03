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Конфеты «Коровка»
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Конфеты «Коровка» 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Простой, но любимый многими рецепт конфет из детства. Готовьте на здоровье!
Вам понадобится:
0,25 л сливок 10%
500 г сахара,
ванилин
щепотка пищевой соды,
10 г масла
Приготовление:
Сливки с сахаром, содой и ванилином сварить вместе на небольшом огне, в широкой кастрюле с толстым дном. Когда масса начнет густеть, снять с огня, растереть и вылить на противень, смазанный оливковым маслом. Дать постоять, чтобы масса немного затвердела, затем разрезать на прямоугольные кусочки острым ножом, смоченным в горячей воде. Или использовать силиконовую форму под лед.
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