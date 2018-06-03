Готовим кабачки: 14 классных рецептов

Обычные кабачки можно каждый раз готовить совершенно по-новому. Делимся великолепными рецептами, которые помогут вам разнообразить стол и порадовать своих близких.

1. Поставьте духовку разогреваться на 200°С и подготовьте форму для выпекания, застелив ее бумагой и смазав маслом.

2. Кабачки потрите на терке и обсушите бумажным полотенцем. Смешайте кабачки с яйцом, тертым сыром, сухарями, солью, перцем и чесноком, раздавленным прессом.

3. С помощью глубокой ложки выложите небольшие котлетки на форму. Выпекайте около 20-ти минут до появления румяной корочки, перевернув один раз.

1. Приготовьте пасту «аль денте». Слейте воду, оставив 1/2 чашки для приготовления соуса.

2. В микроволновке в течение 1 минуты разогрейте смесь сметаны, молока, мелко нарезанного чеснока и розмарина. Дайте немного остыть, а затем добавьте тертый сыр и черный перец. Перемешайте.

3. Когда паста будет вариться последние 4-5 минут, разогрейте масло в сковороде и слегка (в течение 2 минут) обжарьте цуккини. Посолите, добавьте листья шпината и цедру лимона. Перемешайте.

4. Смешайте пасту с соусом и цуккини. Подавайте готовое блюдо, посыпав тертым сыром.

1. Кабачки натрите и обсушите с помощью бумажного полотенца. В большой миске смешайте яйцо, цуккини, тертый сыр, зеленый лук, кукурузный крахмал, соль, перец.

2. На большую сковороду налейте растительное масло. Из смеси с кабачками сформируйте не слишком толстые квадратики и обжарьте с двух сторон (одна сторона обжаривается примерно 4 минуты). Используйте всю смесь.

3. На чистую, сухую сковороду выложите два готовых квадратика и посыпьте сыром чеддер, а затем выложите на них сверху другие квадратики, чтобы получился сэндвич (как на картинке). Готовьте, пока сыр не растает, около пары минут.

4. Подавайте гренки, разрезав их наискосок, чтобы получились треугольники. При желании, украсьте блюдо свежей зеленью.

1. Цуккини разрежьте на половинки, выскоблив мякоть, оставляя примерно 1,5 см. по краям. Поставьте духовку разогреваться на 220 градусов и подготовьте форму для выпекания.

2. В сковороде разогрейте масло, и обжарьте лук, нарезанные мелко сосиски, мякоть цукини в течение 8 минут, постоянно помешивая. Приправьте солью и перцем.

3. На форму для запекания выложите цуккини, наполнив начинкой. Сверху выложите моцареллу. Накройте блюдо фольгой и запекайте 30 минут, а потом еще 5 минут, сняв фольгу.

4. Подавайте лодочки, посыпав их свежей кинзой.

1. Разогрейте гриль. Кусочки овощей в большой миске смешайте с маслом, солью и перцем. Отварите пасту «аль денте».

2. Готовьте кукурузу на криле, переворачивая, в течение 10 минут. Чтобы приготовить кабачки и перец вам понадобится 4-6 минут, а лук нужно будет запекать около 3 минут.

3. В большой миске смешайте лимонный сок (2 ст.л.), 1/2 ч.л. его тертой цедры, соус песто, соль и перец.

4. Нарежьте овощи, приготовленные на гриле и переложите их в миску с соусом, добавив зерна кукурузы.

5. Смешайте овощи с пастой и подавайте, посыпав свежей петрушкой.

1. В большой миске смешайте кинзу, уксус, масло, чеснок, перец, сахар и соль.

2. Добавьте цуккини и как следует перемешайте. Подавайте.

1. Духовку поставьте разогреваться на 220 градусов, подготовьте форму для запекания, застелив ее фольгой.

2. Цуккини разрежьте напополам и, с помощью ложки, вырежьте мякоть.

3. Смазав цуккини маслом, выпекайте их 5 минут с каждой стороны.

4. Тем временем, в большой миске смешайте кукурузу, зелень, оливковое масло и сыр.

5. Цуккини посолите и наполните получившейся начинкой. Выпекайте их еще 10-12 минут.

1. Разогрейте гриль. Цуккини смажьте маслом, посолите, поперчите и готовьте на гриле около 12-ти минут, не забыв перевернуть. Оставьте на доске остывать.

2. В сковороде разогрейте сливочное и масло, добавьте чеснок, муку и готовьте минуту, помешивая. Медленно введите молоко, тимьян, добавьте соль и перец. Убавив огонь, готовьте еще пару минут и снимите с огня.

3. Духовку разогрейте до 220 градусов. Форму для запекания смажьте маслом, и выкладывайте слоями цуккини, чередуя с соусом. Сверху выложите сыр.

4. Выпекайте гратен 15 минут, пока сыр не начнет становиться коричневым. Перед подачей дайте блюду немного остыть.

1. В глубокой сковороде смешайте соус маринара и цуккини. Помешивая, готовьте соус на медленном огне.

2. В готовящийся соус добавьте филе трески. Приправьте солью и перцем. Готовьте около 10-ти минут.

3. Пока готовится соус с рыбой, в небольшой кастрюльке разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем чеснок. Добавьте красный перец, шпинат и соль, и, перемешав, готовьте 5 минут, накрыв крышкой.

4. Подавайте готовое блюдо, выкладывая шпинат с чесноком, а затем рыбу с соусом.

1. Отварите креветки и чечевицу.

2. В отдельной миске смешайте соус манго, порошок карри и перец. Добавьте креветки и перемешайте. Обжарьте их на сухой сковороде вместе с кабачками.

3. Как следует обсушите чечевицу, смешайте с креветками и кабачками, добавьте кинзу и как следует перемешайте все ингредиенты.

4. Подавайте готовое блюдо, по желанию полив лимонным соком.

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 градусов. Цуккини очистите от кожицы и разрежьте на небольшие кусочки.

2. На форму для запекания выложите цуккини, приправьте маслом, порошком чили, солью. Запекайте 10 минут.

3. Из одного лайма выжмете 1 ст. л. сока. Оставшийся лайм нарежьте и отложите в сторону.

4. Отодвиньте цуккини в одну сторону формы, освободив место для рыбы. Выложите филе, сбрызните лимонном соком, посыпьте кинзой и солью. Выпекайте 10 минут.

5. Разогрейте в микороволновке тортильи.

6. Готовую рыбу разделите на большие ломтики и смешайте с цуккини и кусочками авокадо, посыпьте оставшейся кинзой.

7. Выкладывайте начинку на тортильи, украшая оставшимися дольками лайма и соусом сальса.

1. В казане разогрейте масло. Обжарьте лук с укропом, добавьте перец и чеснок и готовьте 5-7 минут, пока перец не станет слегка хрустящим.

2. Добавьте томаты вместе с соком, кабачки, стручковую фасоль, соль и перец по вкусу, установите средний огонь и готовьте, помешивая, около 30-ти минут. Когда рагу будет готово, добавьте в него 1/4 ст. базилика.

3. Подавайте готовое блюдо, украсив его оставшимися листьями базилика

1. Подготовьте гриль, постав его разогреваться до средней температуры.

2. В небольшой миске смешайте уксус, мелко нарубленный (или раздавленный прессом) чеснок, соль, перец, оливковое масло.

3. Томаты, перец, кабачки, баклажан и лук сбрызните получившимся соусом. Аккуратно перенесите овощи на решетку для гриля, накройте и готовьте томаты около 6 минут, перец, кабачки и баклажан 8 минут, а лук — 12 минут. Не забудьте перевернуть!

4. Подавайте готовое блюдо: разложите на тарелку овощи, полейте оставшимся соусом, выложите сверху кусочки сыра и украсьте базиликом.

1. Поставьте духовку разогреваться на 200°. Подготовьте лист, смазав его оливковым маслом.

2. На лист выкладывайте кабачки, смазав их маслом. Выпекайте до золотистой корочки около 5-ти минут.

3. С помощью ложки распределите соус на каждый кусочек кабачка, затем выложите моцареллу и пепперони. Приправьте мини-пиццу орегано и выпекайте, пока не расплавится сыр (около 10-ти минут).