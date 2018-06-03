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Домашние маски для сухой кожи лица
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Домашние маски для сухой кожи лица 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сухая кожа требует особо тщательного ухода, ведь именно сухость провоцирует раннее появление морщин. Твоя задача — обеспечить питание и увлажнение, чтобы снять дискомфорт и продлить молодость. Попробуй эти увлажняющие маски для сухой кожи лица, приготовить которые ты сможешь из самых простых ингредиентов!
Лучшие маски для сухой кожи лица
Банановая
Возьми один спелый банан и разомни его до состояния пюре (можно воспользоваться блендером или просто вилкой). Смешай банановое пюре с 1 ч.л. оливкового масла и 1 свежим яичным желтком. Нанеси смесь на лицо, подержи 15 минут и смой прохладной водой. Затем наложи питательный крем. Лучше всего делать эту процедуру перед сном, чтобы дополнительно увлажнить кожу с помощью ночного крема.
Цитрусовая
Для приготовления еще одной фруктовой питательной маски для сухой кожи лица тебе понадобится сок одного апельсина или грейпфрута. Смешай его с яичным желтком, добавь 1 ч.л. жидкого меда и столько же оливкового масла. Наложи на лицо и шею, через 20 минут смой.
Домашняя маска для сухой кожи лица из творога
Из 2 столовых ложек мягкого творога, 1 столовой ложки молока и жидкого меда получится еще одна отличная маска для питания сухой кожи. Нанеси ее на 25 минут, затем смой теплой водой. Повторять процедуру можно 2 раза в неделю. Этот метод особенно хорош для тех, кто страдает от шелушения.
Сметанная с петрушкой
Это сочетание не только превосходно питает, но еще и отбеливает, выравнивая цвет лица. Смешай жирную сметану с соком петрушки (или просто мелко поруби зелень). Для усиления эффекта можно добавить немного сливок. Держать состав на лице нужно около получаса.
Из овсяных хлопьев
Наверняка ты знаешь о том, что овсянка рекомендуется для проблемной кожи. Но и сухой легкое очищение тоже никогда не повредит. Добавь к измельченным овсяным хлопьям ложку оливкового масла и липовый настой (цветы липы можно найти в любой аптеке). Дополнительно усилит эффект капля витамина А. Наложи на очищенные лицо и шею, смой через 20 минут и наслаждайся результатом!
Не забывай о том, что даже самая эффективная маска для сухой кожи лица не заменит комплексного регулярного ухода. Обладательницам сухой кожи нельзя забывать о ежедневном увлажнении с помощью дневного и ночного кремов. Кроме того, косметологи советуют добавить к традиционному уходу использование масел. Они особенно хорошо насыщают и питают, разглаживая мелкие морщинки и выравнивая структуру.
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