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Еда от морщин: простые рецепты на каждый день
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Еда от морщин: простые рецепты на каждый день 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Какой бы диеты или схемы питания ты ни придерживалась, включи в рацион эти продукты: калорий они тебе не прибавят, а состояние кожи улучшат и морщины предотвратят!
Для эластичной кожи:
Тебе нужны флавоноиды: научно доказано, что они регулируют проницаемость стенок кровеносных сосудов и повышают их эластичность, нейтрализуют свободные радикалы, защищают клетки от разрушений и повреждений. Флавоноидами богаты зеленый чай, какао, айва, яблоки, виноград, гранаты, вишня, баклажаны, красная капуста, абрикосы, персики, земляника, смородина и малина.
Для защиты от ультрафиолета:
Не путай с SPF-фактором: конечно, от солнечного ожога никакая пища не защитит. Но усилить защитную функцию кожи и быстро «починить» поврежденные клетки с помощью правильного питания можно, если включить в рацион продукты с ликопином — природным органическим веществом, которое обладает выраженными антиоксидантными свойствами и улучшает тургор кожи. Он содержится в оранжевых помидорах, красных помидорах, арбузе, гуаве и грейпфрутах, но больше всего ликопина… в томатной пасте и кетчупе: он усиливает свой эффект при термообработке!
Для сохранения гладкости:
Чтобы мимические морщинки не «изрезали» твое лицо раньше времени, помни о двух самых важных полиненасыщенных жирных кислотах — омега-3 и омега-6. Без них никуда! Хотя бы раз в неделю ешь рыбу — скумбрию, лосось, тунца, сардины или треску, — орехи, тыквенные семечки, шпинат и растительные масла, особенно миндальное и льняное.
Для повышения упругости:
Твоего спасителя зовут селен — именно он защищает волокна эластина от разрушения, а значит, поддерживает объем подкожных слоев эпидермиса. Что особенно радует — селен содержится в невероятно широком перечне продуктов: среди лидеров — мидии, отруби и ростки пшеницы, говядина, арахис, семечки подсолнечника, тхина, индюшатина, красное мясо, сыр, горох, сардины, чечевица, грецкие орехи, красная фасоль, селедка, креветки, курага, коричневый рис, овсянка и чернослив.
Для повышения выработки коллагена:
Лучший стимулятор — витамин С. Тут, наверное, наша помощь тебе не потребуется: ты и так знаешь, что цитрусовые, шиповник, киви, черная смородина, красный перец, облепиха и петрушка — чемпионы.
Для обновления кожи:
Незаменимый ретинол, он же витамин А, ускоряет процесс образования молодых клеток кожи и способствует отшелушиванию старых. Витамин, А содержится в моркови, тыкве, абрикосах, шпинате, желтках яиц, сливочном масле.
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