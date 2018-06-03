Еда от морщин: простые рецепты на каждый день

Какой бы диеты или схемы питания ты ни придерживалась, включи в рацион эти продукты: калорий они тебе не прибавят, а состояние кожи улучшат и морщины предотвратят!

Для эластичной кожи:

Тебе нужны флавоноиды: научно доказано, что они регулируют проницаемость стенок кровеносных сосудов и повышают их эластичность, нейтрализуют свободные радикалы, защищают клетки от разрушений и повреждений. Флавоноидами богаты зеленый чай, какао, айва, яблоки, виноград, гранаты, вишня, баклажаны, красная капуста, абрикосы, персики, земляника, смородина и малина.

Для защиты от ультрафиолета:

Не путай с SPF-фактором: конечно, от солнечного ожога никакая пища не защитит. Но усилить защитную функцию кожи и быстро «починить» поврежденные клетки с помощью правильного питания можно, если включить в рацион продукты с ликопином — природным органическим веществом, которое обладает выраженными антиоксидантными свойствами и улучшает тургор кожи. Он содержится в оранжевых помидорах, красных помидорах, арбузе, гуаве и грейпфрутах, но больше всего ликопина… в томатной пасте и кетчупе: он усиливает свой эффект при термообработке!

Для сохранения гладкости:

Чтобы мимические морщинки не «изрезали» твое лицо раньше времени, помни о двух самых важных полиненасыщенных жирных кислотах — омега-3 и омега-6. Без них никуда! Хотя бы раз в неделю ешь рыбу — скумбрию, лосось, тунца, сардины или треску, — орехи, тыквенные семечки, шпинат и растительные масла, особенно миндальное и льняное.

Для повышения упругости:

Твоего спасителя зовут селен — именно он защищает волокна эластина от разрушения, а значит, поддерживает объем подкожных слоев эпидермиса. Что особенно радует — селен содержится в невероятно широком перечне продуктов: среди лидеров — мидии, отруби и ростки пшеницы, говядина, арахис, семечки подсолнечника, тхина, индюшатина, красное мясо, сыр, горох, сардины, чечевица, грецкие орехи, красная фасоль, селедка, креветки, курага, коричневый рис, овсянка и чернослив.

Для повышения выработки коллагена:

Лучший стимулятор — витамин С. Тут, наверное, наша помощь тебе не потребуется: ты и так знаешь, что цитрусовые, шиповник, киви, черная смородина, красный перец, облепиха и петрушка — чемпионы.

Для обновления кожи:

Незаменимый ретинол, он же витамин А, ускоряет процесс образования молодых клеток кожи и способствует отшелушиванию старых. Витамин, А содержится в моркови, тыкве, абрикосах, шпинате, желтках яиц, сливочном масле.