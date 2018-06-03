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Научное шоу на кухне: многодетная мама устроила в квартире химическую лабораторию
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Научное шоу на кухне: многодетная мама устроила в квартире химическую лабораторию 

nn.ru 51 минуту назад
Фото: nn.ru
В общем, смотрите, закупайтесь, пробуйте и экспериментируйте, всё работает — сами проверили. Гарантированно оторвёте ребёнка от телевизора и телефона.
— Опыты — это только часть наших занятий. Они включают в себя рисование, лепку, и, конечно, эксперименты. Всё это — сенсорное развитие, которое развивает мозг. Мы начали с рисования. Я никогда не заставляла сына рисовать под копирку, мне хотелось, чтобы он всё познал сам, трогал руками краски. Опыты, которые мы покажем, собирали два года, — рассказывает Ольга, раскладывая на столе «реактивы».
Опыт первый: «Яйца динозавров»
— Нам понадобится немного шампуня, сода и игрушки, которые будем прятать. Надо замесить тесто из соды, скатать из него шарики, а внутрь спрятать игрушки. Оставляем их на сутки, чтобы высохли. Потом берём «брызгалку» с добавленной в воду лимонной кислотой и распыляем жидкость на игрушки, они будут шипеть, — объясняет Ольга.
Опыт второй: «Лавовая лампа»
— Для него нам понадобятся бокалы с водой, подсолнечное масло, пищевые красители и любые шипучие таблетки. Наливаем подсолнечное масло в бокалы с водой, добавляем немного красителей и кидаем шипучие таблетки. Происходит реакция, и будто бы идёт настоящая лава, — рассказывает «заведующая кухонной лабораторией».
Опыт третий: «Желатиновый мяч»
— Для того чтобы сделать желатиновый мяч, понадобится 100 граммов желатина и бутылка тёплой воды. Надо всё перемешать и вылить в воздушный шарик. Потом убрать шарик в холодильник на 4–5 часов. Вынимаем шарик из холодильника и достаём из него содержимое. Иногда шар распадается, и получается «желатиновый монстр», но так даже интереснее. Можно приготовить «глазки», проволоку и украсить монстров.
Опыт четвёртый: «Содовое извержение»
— Нам понадобится подсолнечное масло, моющее средство, банка и бутылка с водой, в которую мы добавим лимонную кислоту. Наливаем в банку с водой моющее средство, потом осторожно наливаем воду, чтобы пена не пошла сразу, добавляем подсолнечное масло и насыпаем соду. Получается пенное извержение.
Опыт пятый: «Волшебная вода»
— Для этого опыта нам понадобятся баночки с крышками и простая вода. Но тут есть одна хитрость — на крышку надо капнуть немного пищевого красителя. Когда ребёнок начнёт трясти баночку, вода поменяет цвет. Опыт очень простой, но ребёнка он может удивить и обрадовать.
— Такие занятия развивают всё — мелкую моторику, умение концентрироваться. Для ребёнка опыты — это что-то новое, что конечно, его увлекает, — делится опытом многодетная мама.
А в следующем выпуске мы покажем ещё 5 опытов, которые будут интересны и малышам, и детям постарше.
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