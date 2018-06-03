3 рецепта аппетитных блюд с мясом

403 calories

Вырезка ягнёнка с фасолью

Рецепт от бренд-шефа ресторана Funny Cabany Дмитрия Шуршакова. Вырезка ягнёнка с фасолью СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 403 ккал

Ингредиенты

Баранина (вырезка) 500 г Фасоль (стручковая) 240 г Масло (оливковое) 40 г Соус (демиглас) 80 г Перец (чили запечённый) 40 г Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Чеснок 40 г Тимьян несколько веточек

Вырезку разрежьте на порционные кусочки, слегка смажьте оливковым маслом, обмажьте смесью из мелко нарезанного чеснока и тимьяна. Оставьте мариноваться на 2-3 часа. Затем обжарьте на гриле.

Приготовьте чипсы из чеснока: нарежьте несколько зубчиков чеснока тонкими слайсами, слегка присыпьте кукурузным крахмалом и обжарьте во фритюре.

Фасоль бланшируйте с небольшим количеством воды. Добавьте соль и чёрный перец по вкусу.

Сервируем блюдо. На тарелку выложите мясо ягнёнка, предварительно нарезав его вдоль волокон слайсами около 2 см толщиной. Сверху выложите фасоль, чуть полейте соусом демиглас. Украсьте запечённым перцем чили, чипсами из чеснока и подавайте к столу. Приятного аппетита!

656 calories

Завтрак Good Morning America

Рецепт от шеф-повара ресторана Cook'kareku. Завтрак Good Morning America СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 656 ккал

Ингредиенты

Булочка (бейгл) 1 шт. Яйца 2 шт. Сыр (сливочный) 30 г Сыр (моцарелла) 20 г Сливки 20 г Помидоры 1/2 шт. Масло (растительное) 10 г Бекон 60 г Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу

Разрежьте бейгл вдоль на 2 части, обжарьте с двух сторон.

Обжарьте бекон до хрустящей корочки.

Приготовьте омлет из 2 яиц, сливок и тёртой моцареллы.

На одну половинку бейгла уложите омлет и накройте второй половинкой. Рядом разместите сливочный сыр, жареный бекон и половину жареного помидора. Подавайте горячим. Приятного аппетита!

820 calories

Фланк стейк с брокколи

Рецепт от бренд-шефа ресторана Funny Cabany Дмитрия Шуршакова. Фланк стейк с брокколи СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 820 ккал

Ингредиенты

Говядина (фланк стейк) 800 г Брокколи 400 г Масло (сливочное) 40 г Масло (оливковое) 40 г Перец (чили запечённый) 40 г Сыр (пармезан) 20 г Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Зелень (петрушка, укроп, кинза) 50 г Лук (шалот) 15 г Перец (чили) 15 г Масло (растительное) 150 г Уксус (яблочный 9%) 15 г Маринуйте мясо в течение 5 часов. Слегка смажьте оливковым, затем сливочным маслом и обжаривайте на гриле.

Брокколи разберите на соцветия и бланшируйте с небольшим количеством воды.

Далее приготовьте соус чимичурри: смешайте зелень, лук шалот, перец чили, растительное масло и яблочный уксус и доведите всё до однородной консистенции в блендере.

Выложите на тарелку предварительно нарезанное слайсами мясо и гарнир из брокколи. Полейте соусом, добавьте тёртый пармезан, украсьте запечённым перцем чили и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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