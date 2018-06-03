Петров пост: особенности традиций и питания

В самом начале лета, 4 июня, начинается один из четырех «длинных» постов года. Длинный — значит «многодневный». Другое название Петровского, или Петрова поста — Апостольский. У этого поста есть свои особенности, свои традиции, а с учетом начала лета — и свои блюда.

Главная особенность Петрова поста — его длительность, которая варьируется, и сильно: он может длиться как неделю, так и месяц. Как так, спросите вы? А все на самом деле просто. Просто дата начала этого поста — «плавающая», он рассчитывается в зависимости от того, когда выпадают в календаре Пасха и Троица. Но еще интереснее то, что начинается Петров пост в разные даты, а завершается всегда в один и тот же день — 11 июля.

В этом году Петров пост начнется 4 июня и закончится 11 июля.

Теперь объясняем: поскольку Пасха в этом году была 8 апреля, а неделя всех Святых начинается после девятого воскресенья после этого дня, то Петров пост, следующий за ней, начнется 4 июня. Ну а 12 июля начинается разговление. Таким образом, длительность Петрова поста в этом году — 38 дней. Самый длинный Петров пост, кстати, может растянуться на 42 дня, а иногда, в зависимости все от той же Пасхи, он может длиться всего восемь дней!

ПОЧЕМУ ПОСТ В ЭТО ВРЕМЯ

Итак, Петров пост начинается через неделю после Троицы. Но если относительно истории возникновения предпасхального поста (Великого) все ясно, то как и почему был установлен Петров пост — ясности нет, есть лишь несколько предположений.

Первое обоснование считается точным наибольшим числом церковнослужителей. Предполагается, что воздержанием готовили себя к служению Слову Божьему и проповеди святые апостолы Петр и Павел, и люди должны были следовать их примеру. Таким образом, в этой версии прослеживается библейское начало. Кстати, 12 июля отмечается День Петра и Павла — заметьте, на следующий день после завершения поста.

Согласно второй версии, пост был установлен когда-то властями, которые исходили не из православных, а из прагматических соображений: запасов продовольствия было мало, нового урожая еще не было вовсе, вот пост и предназначался как бы для узаконенной экономии оставшегося. По третьему предположению, Петров пост был дан людям для того, чтобы они завершили то, что не было ими завершено в пост Великий — то есть тем, кто не смог очиститься во время Великого поста или согрешил, нарушив его. То есть изначально пост был для «избранных», а потом его начали придерживаться все люди, соблюдавшие иные посты.

В давние времена Петров пост был объединен со следующим постом — Успенским, но в XI веке этот длинный пост разделили и немного развели во времени. Первую часть начали именовать Апостольским постом, вторую — Успенским.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНЕГО ПОСТА

Самый вольготный в смысле питания день в Петров пост — 7 июля, Рождество Иоанна Предтечи. На какой бы день ни выпало это число, на этот праздник всегда делается большое послабление — можно есть рыбу и морепродукты. А вот 12 июля, хоть и приходится на завершение поста, может выпасть на среду или пятницу, и тогда вместо разговления придется себя все равно ограничить: можно есть рыбу и морепродукты, пищу с растительным маслом, выпить немного вина, но ни мяса, ни молока употреблять еще нельзя. В этом году, правда, эти ограничения работать не будут, поскольку 12 июля приходится на четверг.

Много раз уже говорилось, что пост не стоит путать с диетой. Петровский пост — тоже, конечно, дни не для диеты, а для ограничений, очищения души. Петров пост по строгости с Великим постом несравним — он намного легче! Общие, сводные правила выглядят так:

· В понедельник вы можете составить себе меню из сушеных фруктов, вареных растительных продуктов (злаки, овощи, грибы. Один раз в день разрешен хлеб и мучные изделия из муки грубого помола.

· Во вторник можно приготовить рыбные блюда, выпить бокал вина. Разрешены масло, крупы, бобовые культуры. Разнообразить меню можно медом и орехами.

· По средам фрукты, ягоды и овощи можно употреблять в пищу только в сыром виде. Допустимо приправить салат с маслом и съесть один кусок хлеба.

· По четвергам разрешена растительная пища, крупы, мучные изделия, грибы, овощи, приготовленные на пару или отварные, масло, рыбные блюда и небольшое количество вина. Можно испечь кулебяку и другую выпечку, но постную, конечно (из теста без яиц и молока).

· По пятницам разрешены овощи, желательно сырые. Фрукты можно есть в сухом виде, раз в день. Допустимо съесть немного орехов.

· По субботам и воскресеньям разрешено есть рыбу и даже пить вино — не напиваясь, разумеется, а немного. Ну а еще по выходным готовят постные пироги с начинкой из рыбы. Это очень старая традиция — эти пирожки посвящают памяти Петра и Павла. Разрешается также есть овощи, каши, вино, постные блины.

Еще важный момент: в дни памяти святых, что выпадают на время Петрова поста, разрешено употреблять и рыбные блюда, и масло, и вино.

Естественно, на время Петрова поста следует отказаться от продуктов животного происхождения: это правило незыблемо для всех постов!

Таким образом, еда в Петров пост должна быть свежей, легкой и полезной. Ее можно обрабатывать термически — ну, кроме строгих дней (среды и пятницы).

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЕТРОВ ПОСТ

В целом правила поведения в этот пост ничем особенным не отличаются от правил поведения во время других постов. И соблюдать их, вроде бы, не так трудно! Но нарушаются они регулярно, хотя и нет ничего особенного в том, чтобы:

— отказаться от негативных или злых поступков, мыслей и слов;

— ограничить себя, а лучше и полностью отстранить от участия в развлекательных мероприятиях,

— забыть о гневе, зависти, злоязычии, лжи и жить, сообразуясь с заповедями Господа.

Одна из самых распространенных примет, связанных со временем Петрова поста, говорит, что браки, заключенные в это время, бывают непрочными. Это, конечно, полная ерунда! Другое дело, что если вы — верующие люди, вам непросто будет отметить такое событие в это время: пост предполагает ограничения и в смысле увеселений, и в смысле стола. Так что куда проще, конечно, радостное событие сдвинуть на какое-нибудь свободное от поста время.

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