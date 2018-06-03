Настройтесь на победу: готовимся к вступительным экзаменам

Четкий план. Во время под-готовки к экзаменам нужно иметь четкий план действий. Специалисты советуют 50 минут заниматься, 10 — отдыхать. Очень хорошо во время перерыва не просто сидеть смотреть телевизор, а сменить род деятельности: вытереть пыль, погулять с собакой и т. д.

Правило трех «не». Не зубрить, не перегружаться, не употреблять ноотропных препаратов (повышают активность мозга).

Избегать негативных мыслей. Стараться не думать о том, что может случиться провал. Также по возможности не общаться перед экзаменом с людьми, которые любят паниковать.

Прожить ситуацию. Представить, как вы входите в класс, как волнуетесь и боитесь, как не можете вспомнить правильный ответ. А потом пережить эту же ситуацию с точностью до наоборот: вы спокойно входите в аудиторию, читаете задание и знаете все ответы.

Испугайтесь. Есть очень интересный способ прийти в чувство перед экзаменом — это сильно испугать себя, то есть представить самое страшное, что может произойти на экзамене и после. Такой способ называется довести ситуацию до абсурда. И в результате человек понимает, что не все так страшно, как кажется. Питание. Поскольку подготовка к экзаменам отнимает много сил, то нужно следить за своим питанием. Оно должно быть сытным и содержать много витаминов.

СОВЕТУЕТ ПРОФЕССИОНАЛ

Наталья Гришин, к. м. н., гастроэнтеролог:

«Экзамены — серьезный стресс для организма. В этот период активно расходуются витамины и минералы. Выделяются определенные гормоны — кортизол, адреналин и норадреналин, а у женщин еще и пролактин. Действие этих гормонов заставляет организм мобилизоваться, прийти в повы— шенную боевую готовность. В этот период нельзя садиться на диету и голодать! Питание должно быть полноценным и сбалансированным: постное мясо, жирная рыба, морепродукты, сливочное масло, твердый сыр, миндаль, болгарский перец, брокколи, цветная капуста, томаты, зелень. Полезны смородина, земляника и клубника — эти ягоды обладают антистрессовым действием. Сырые овощи лучше ограничить, так как переваривание сырой растительной пищи требует дополнительных усилий от ЖКТ. Могут появиться метеоризм, вздутие, расстройства желудка, вплоть до диареи. Готовьте овощи на пару, запекайте. Занимайтесь спортом — эндорфины, выделяющиеся в процессе занятий, уравновесят эмоциональное состояние, и, кроме того, мозг и мышцы получат кислород. Очень полезно заниматься ходьбой. Гуляйте на свежем воздухе как можно больше. Плавайте и принимайте водные про— цедуры. Хорошо снимает стресс душ комнатной, комфортной температуры. Стойте под ним, как под дождем, и думайте о хорошем. А вот принимать контрастный душ в период стресса могут позволить себе только закаленные и подготовленные люди».