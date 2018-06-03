«Я бы лопнула»: завтрак Марины Александровой удивил своим обилием

Многие знаменитости знакомят фанатов не только с публичной стороной своей жизни, но и с бытовой ее частью. К примеру, все чаще в микроблогах звезд можно встретить фото таких привычных для любого человека дел, как прием пищи, поход в магазин и так далее. Вот и актриса Марина Александрова решила поделиться изобилием своего завтрака.

Известную поговорку «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» поддерживает большинство современных диетологов. Во многих публикациях именитых специалистов по питанию можно найти информацию, что утренний прием пищи — главная трапеза человека. К тому же, согласно последним данным, регулярные завтраки помогают похудеть, что однозначно является прекрасным бонусом утреннего поглощения яичницы. Может, именно благодаря ежедневным завтракам остается стройной и подтянутой продюсер Яна Рудковская ? Всем известно, что успешная блондинка даже ведет рубрику о своих утренних трапезах и публикует рецепты некоторых блюд.

Актриса Марина Александрова поделилась с подписчиками своего Инстаграм-аккаунта фотографией утреннего приема пищи. Перед 35-летней звездой на столе красуется множество тарелок с овощами, ягодами, сыром и прочими яствами. В руке сама Марина держит немалого размера бутерброд с рыбой, а вторая его часть лежит на ее тарелке. «Завтрак — самый желанный приём пищи, особенно если он на балконе любимой подруги», — подписала снимок знаменитость. Фанаты Александровой были удивлены такому разнообразию кушаний. У многих обывателей бытует мнение, что знаменитостям многое человеческое просто чуждо, а питаются селебрити через один не иначе как святым духом. Снимок Марины, безусловно, кого-то и очаровал, но в большинстве своем фанаты были озадачены тем, что актриса так обильно питается. «От такого завтрака, я бы лопнула…Лучший завтрак, обед и ужин, пусть и, бедненький, но своими руками» «Хороший завтрак, пойду по завтракаю» «Зачетный завтрак, только овощное блюдо выкинуть или оставить до обеда» «Хороший такой завтрак, плотненький!» «Хороший наборчик, столько стрескать» «Подожди, ты одна съешь все, что лежит на столе? Серьезно?» «Отменный у вас аппетит, столько блюд. Как фигуру сохраняете» «Очень обильно для завтрака худенькой женщины»