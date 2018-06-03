3 здоровых продукта, от которых становится плохо

Питаясь полезными натуральными продуктами, люди рассчитывают на отличное самочувствие и укрепление здоровья. Ожидания не всегда оправдываются, при здоровом рационе нередко происходят расстройства желудка, сопровождающиеся вздутием и повышенным газообразованием. Причиной тому являются продукты, которые относятся к здоровым, но при этом разрушают пищеварительную систему. Если вы употребляете эти три продукта, то прислушайтесь к состоянию своего пищеварения, большинство людей не могут есть их без последствий.

Сыворотка

Она входит в состав практически всех спортивных белковых продуктов — батончиков, коктейлей и других смесей. Производители пошли дальше и начали добавлять сывороточный белок и в другие продукты, к примеру, в мороженое и арахисовую пасту. Сыворотка считается более полезной, чем молоко, так как она содержит очень мало лактозы, молочного сахара, нередко вызывающего непереносимость. В сыворотке присутствует все девять незаменимых аминокислот, поэтому данный продукт однозначно полезен.

Однако, большинству людей сыворотка не идет на пользу, непереносимость молочных продуктов встречается чаще, чем принято думать.

Многие люди даже не догадываются о том, что их организм не может полноценно переварить сыворотку, они списывают расстройство желудка при каждом употреблении сыворотки на совпадение.

Если у тебя есть хоть малейшая причина заподозрить свой организм в непереносимости сыворотки, то тебе стоит немедленно отказаться от всех продуктов на ее основе, в том числе и от протеиновых коктейлей, их нужно заменить на смеси с растительным белком. Отказ от сыворотки на определенный период и наблюдение за своим организмом помогут понять, как ты чувствуешь себя с ней и без нее.

Овсянка

Принято считать, что овсянка полезна для все, кто не страдает от непереносимости глютена, но это не совсем так. Овес содержит в себе особенный белок, которого нет в других зерновых культурах, большинство людей не могут переварить этот белок полностью. Неспособность к перевариванию белка в овсянке имеет широкий спектр проявлений, от легких аллергических реакций до анафилактического шока, от легкого расстройства желудка до тяжелой формы диареи. Для того, чтобы проверить, можно ли тебе есть овсянку, нужно на какое-то время от нее отказаться и понаблюдать за своим состоянием. Заменить овсянку можно на бурый рис или киноа, они не обладают такими свойствами.

Газированная вода

Минеральная или столовая питьевая вода с газом хорошо тонизируют весь организм, в том числе и органы пищеварения. Но многие люди не могут пить газированную воду, так как на успокоение кишечника и устранение вздутия желудка после этого могут уйти долгие часы. Вода с газом приносит преимущества для функционирования дыхательной и сердечно-сосудистой систем, но вред для пищеварительной системы обычно бывает более выраженным. Если наблюдается стабильная связь между употреблением воды с газом и плохим самочувствием, значит, он нее нужно отказаться в пользу обыкновенной воды. Негазированная вода может показаться невкусной, исправить ситуацию можно посредством добавления несколько капель сока цитрусового фрукта на стакан воды.

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