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Как стать вегетарианцем?
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Как стать вегетарианцем? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Переходить на вегетарианство весной и летом намного проще, чем осенью и зимой, в продаже по доступной цене появляется огромное количество сезонных фруктов, ягод и овощей. Бодрящая энергия от свежих плодов заставляет хотеть их снова и снова, каждая порция — это не только потрясающий вкус, но и польза для здоровья. Преимущества перехода на фруктово-овощное питание заключается в улучшении состояния здоровья, пища растительного происхождения способствует снижению холестерина в крови, понижению риска получить диабет или одно из заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если ты очень долго хочешь перейти на вегетарианство, но не решаешься, то представленная далее информация поможет тебе реализовать желание.
Почему ты хочешь стать вегетарианцем?
Отвечая на этот вопрос, ты должен быть честен с самим собой. Подумай и определи свой главный мотив для перехода на новую систему питания. Многие делают выбор в пользу вегетарианства исходя из своего состояния здоровья, при переходе на растительную пищу множество заболеваний отступают. Кто-то не имеет проблем со здоровьем и переходит на вегетарианство для того, чтобы их не было в будущем. Некоторые идут на поводу у моды и следуют вегетарианству, как актуальной тенденции.
Организм должен успеть привыкнуть к новому режиму питания, особенно если переход на него осуществляется из соображений здоровья.
Вегетарианство — это не кратковременная диета, а образ жизни, который выбирается в соответствии с целями.
Плавный переход минимизирует стресс и сделает отказ от пищи животного происхождения мягким, не насильственным.
В чем суть вегетарианства?
Если ты считаешь, что вегетарианство заключается в отказе от продуктов животного происхождения, то ты не готов перейти на эту систему питания по причине того, что не понимаешь ее суть. Смысл вегетарианства в осознанном и разумном выборе питательных веществ для обеспечения потребностей организма. Если отказывать себе в мясе, но при этом ежедневно употреблять чипсы и конфеты, то такая система питания не будет полезной. Вегетарианство — это правильный выбор продуктов растительного происхождения для более полезной замены мясным продуктам. Организму человека необходимо много белка, если не получать его из мяса, то нужно ежедневно употреблять бобовые и зерновые культуры, семена и орехи. Если ранее в рационе присутствовало много мясных продуктов, то вегетарианское меню должно также включать в себя сою и грибы, чтобы организм не страдал от недостатка белка. Только полноценная замена позволит оставаться бодрым и полным энергии.
Как ты заменишь мясо в своих любимых блюдах?
Чтобы переход на вегетарианство не стал психологическим шоком, этот вопрос следует продумать заранее. При правильном подходе вегетарианство не будет однообразным, у каждого продукта животного происхождения есть растительная альтернатива. К примеру, для приготовления лазаньи можно использовать не мясо, а шпинат и цветную капусту, для фаршировки болгарского перца можно использовать рис и грибы. Соя может заменить мясо в любом блюде, если проявить кулинарную фантазию, то замена будет неощутимой на вкус. Практически во всех ресторанах имеется вегетарианское меню, что позволяет не изменять своим привычкам и проводить время, как раньше.
Следуй трем советам
Переход на вегетарианство станет простым и безболезненным, если постоянно держать в голове эти три тезиса:
Прислушивайся к своему телу;
Не опускай руки при первой неудаче;
Не обращай внимания на мнение окружающих.
В трех коротких фразах заложено решение множества проблем начинающего вегетарианца. Будь уверен своем решение, помни о своих целях, и тогда ничто не сможет столкнуть тебя с намеченного пути.
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