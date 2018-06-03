3 причины есть фрукты

Для полноценной жизни человеку нужна здоровая еда, питание должно быть сбалансированным. Одним из главных компонентов полезного рациона являются фрукты, они нужны для укрепления здоровья и поддержания красоты фигуры. Фрукты поставляют в организм витамины и минералы, а также необходимые для пищеварения пищевые волокна. После употребления фруктов тело получает запас энергии, это избавляет от необходимости бороться с голодом и соблазном съесть что-то вредное, это важно на любой из стадий похудения и поддержания веса в норме.

Обработанные любым способом фрукты теряют большую часть полезных свойств, поэтому их нужно употреблять в свежем виде. Привычка есть свежие фрукты каждый день позволяет избежать диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Фрукты — это немного больше чем еда, в них содержатся компоненты, участвующие во внутренних процессах. Если организм работает правильно, то в нем одновременно протекает ряд сложнейших реакций, в случае болезни врач назначает лекарственные средства, а также советует питание для ускорения выздоровления, фрукты всегда входят в список предпочтительных продуктов.

Следует отдельно отметить роль фруктов в питании современного человека с загруженной жизнью. Занятость заставляет упрощать свое питание, экономия времени распространяется и на приготовление пищи. Подготовить порцию фруктов будет не сложнее, чем позвонить и заказать пиццу, это не займет много времени, но будет гораздо полезнее для здоровья, особенно для иммунной и пищеварительной систем. Какими еще преимуществами обладают фрукты?

Немедленное поступление энергии

Пищеварительной системе человека очень легко усвоить фрукты, сразу же после их употребления чувствуется прилив сил и улучшение самочувствия. Фруктовый перекус оптимален для человека с высокой занятостью на работе, фрукты уместны для питания спортсменов, людей на диете, беременных женщин и детей. Этот источник энергии универсален и крайне полезен.

Профилактика болезней

Содержащиеся во фруктах микро и макро элементы способны уничтожать бактерии, вызывающие разные заболевания. Также немаловажную роль играет высокое содержание витаминов, их регулярное употребление сокращает на 50% риск заболеть в сезон простуд. Эти же витамины можно получать из аптечных препаратов, но употребление фруктов более естественно для организма и может производится без назначения врача. Фрукты защищают человека не только от бактериальных заболеваний, они позволяют избежать повышений артериального давления, инсульта, проблем с перевариванием пищи.

Заменив так называемый пищевой мусор на фрукты, человек становится более здоровым и делает вклад в повышение продолжительности жизни.

Улучшение состояния кожи и волос

Практически все фрукты содержат витамин А, при поступлении которого в организм волосы становятся мягкими и блестящими. Витамин С необходим для предотвращения выпадения волос, а также для того, чтобы не допустить преждевременную седину. С фруктами человек получает не только полезные вещества, но и воду, а состояние кожи и волос во многом зависит от водного баланса. Некоторые фрукты позволяют бороться с несовершенствами на коже, к примеру, если беспокоит акне, то нужно есть как можно больше яблок с кожей.

Фрукты полезны в любой день и в любое время суток, но предпочтительней всего употреблять их по утрам. Для увеличения срока годности фруктов их нужно хранить в прохладном сухом месте, теплая и чрезмерно влажная среда сокращает срок хранения и ускоряет разрушение питательных веществ.

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