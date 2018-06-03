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7UP представил новый лимонад Lemon Lemon
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7UP представил новый лимонад Lemon Lemon 

The Challenger 55 минут назад
Фото: The Challenger
Продукт создан на основе чистой газированной воды и отлично утоляет жажду. Его состав отличается пониженным содержанием сахара. Напиток отлично подойдёт для долгих прогулок, летних пикников и дружеских встреч. Лимонад представлен в трёх форматах: в компактной алюминиевой банке 0,25 л, в бутылках 0,5 л и 1 л. Яркое и красочное оформление этикетки привлекает внимание — найти Lemon Lemon на полке магазина будет легко. Статьи по теме 7 необычных рецептов лимонада Рецепт дня: лимонад от самой Бейонсе 7 рецептов домашнего лимонада без сахара 3 освежающих весенних коктейля из фруктов и ягод
Запись «7UP представил новый лимонад Lemon Lemon» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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