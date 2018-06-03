Как сделать так, чтобы пинца не получилась

Иногда неудачный мастер-класс, который проводит повар,

получается даже нагляднее и поучительнее, чем удачный. Расскажу один случай.

Недавно я побывал в Нижнем Новгороде вместе с командой

поварского форума «Завтрак шефа». Она ездит по стране и устраивает в разных

городах встречи шефов и мастер-классы для них же. Рассказывает о том, что хорошо

продается в Москве и мире, воодушевляет на творческое отношение к самым обычным

продуктам и всячески пропагандирует осмысленное отношение к поварскому труду.

В Нижний Новгород «Завтрак шефа» привез Аркадия Грицевского.

Аркадий — президент Федерации пицца-акробатики России, действительный член

Всемирной ассоциации пиццайоло, обладатель еще полутора десятков разных титулов,

а еще он развивает сеть мини-пиццерий Pizza di mamma. Человек, сразу видно, своим делом

увлеченный.

Рассказывал он о современной пицце. О той, на которую сыр необязательно

класть перед отправкой в печь, а можно на уже готовую; и не только сыр — а разную зелень с салатными заправками, прошутто, вяленые помидоры — в общем,

начинку. О той пицце, в которой главное — хруст вкуснейшего теста и где большую

роль играют высокие и как раз хрустящие борта. Ее сейчас называют также пинцей —

или пинсой, так как довольно известное в мире слово «пинца» в России

зарегистрировал как товарный знак один итальянский повар, который обычно ведет

себя более здравомыслящим образом.

«Основной секрет, — раскрыл основной секрет Аркадий, — это добавка из трех видов муки: не только пшеничной, но и соевой и рисовой, в которых высокое содержание белка. Это позволяет делать длительную холодную

расстойку, раз; а два — из печки пинца выходит вся в больших горелых пузырях: все благодаря сохранившемуся внутри большое количество углекислого газа. Если на пицце или пинце нет ни одного горелого пузыря, ни один итальянец к ней даже не притронется: это значит, что тесто не созрело. В России, к сожалению, пока наоборот:

когда приносят такую пиццу, часто говорят, что она горелая, и требуют унести.

Пшеничная мука также должна быть с высоким содержанием белка,

выше 11 г на 100 г муки. Для теста я делаю закваску: на 1 кг такой муки — 1 л воды

и 2 г сухих дрожжей. Вода нужна ледяная, чтобы процесс брожения запустился не сразу, а постепенно. Рабочая закваска готова минимум через два дня, мы же используем

семидневную и смешиваем ее со следующим: 1600 г пшеничной муки, 200 г смеси из равного количества пшеничной, рисовой и соевой, растительное масло, сахар,

соль, дрожжи. Тесто созревает еще минимум сутки, у меня же зрело 72 часа.

Его надо разделить на пицца-болы, то есть шарики, из которых

будет делаться пицца или пинца. Их нужно переложить в просторные лотки: чтобы, когда

тесто начнет подниматься, оно ни одного борта не касалось, а углекислый газ равномерно распространился по всему шару. Правильное созревание — сделать и больше не трогать; чем меньше трогаем, тем больше углекислого газа сохраняем

внутри. А правильная раскатка — та, что сохраняет максимум углекислого газа в бортах. Мы оставляем на борта примерно сантиметр-полтора, а в середине начинаем

равномерно растягивать тесто руками. Одной рукой нужно поддерживать, второй —

вытягивать».

Так Аркадий и сделал: пересыпав тесто мукой, он одной рукой

поддерживал его в центре, а другой — равномерно и аккуратно его растягивал,

сохраняя борта, которые должны были красиво надуться в печке от распирающего их углекислого газа. Середину он смазал некоторым количеством томатного соуса,

чтобы оставшиеся ингредиенты добавить после выпечки, и положил основу на камень

для пиццы: «Температура в идеале — 320 градусов, минимум — 300, 4-5 минут — и готово». А потом подготовил еще одну пиццу, уже без бортов — смазал ее песто и добавил ломтики нижегородской репы.

Но все испортила печь.

Мастер-класс проходил на демонстрационной кухне одной оптовой

продуктовой компании. Там стоял приличный пароконвектомат — но как Аркадий ни бился, он давал максимум 250 градусов, а потом нервно переходил в аварийный

режим. Нашли пароконвектомат на другом этаже, который удалось вроде бы разогнать до трехсот — и будущую пинцу понесли на камне туда. Но и тот прибор быстро

сдулся, возможно, обидевшись, что в него сунули что-то им ранее невиданное, а не привычную для российских городов толстенькую, мягенькую, сдобную пиццу с хорошим слоем вкусного майонеза.

В итоге тесто равномерно пропеклось, но не произошло

главного: борта пинцы не надулись, не поднялись как следует, и не получилось

никакого тонкого хруста. Так было ясно продемонстрировано, что хорошее оборудование

— одна из важнейших частей рецепта, и что какими бы секретами ни поделился

пиццайоло, все они пойдут насмарку, если владелец ресторана пожалеет денег на именно ту печь, которая необходима.

Аркадий, конечно, расстроился. И, чтобы поднять настроение

себе и окружающим, устроил показательное выступление — продемонстрировал приемы

пицца-акробатики. Он обращался с диском из теста так, как если бы это было

очень послушное домашнее животное, — крутил его на пальцах; водил его как развевающееся

знамя, держа за самый край; используя его инерцию, перекидывал себе за спину;

подбрасывал, закручивая и переворачивая, в воздух, и тесто послушно изгибалось,

следуя заданной траектории. А закончив, Аркадий показал на разрыв, который

образовался в тесте, и сказал: «На чемпионатах с таким тестом не работают. Оно должно быть очень плотным, чтобы не рвалось: там только мука, вода и соль,

очень большое количество соли — и подбрасываешь по сути камень».

Форум «Завтрак шефа»

откроется совсем скоро — 5 июня. Он пройдет в Музее декоративно-прикладного

искусства в Москве. Это три дня мастер-классов, лекций и поварских встреч.

Среди выступающих — лучшие шефы страны, а также зарубежные гости, главные из которых — команда инновационного испанского ресторана

Mugaritz. Билеты

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