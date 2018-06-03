Рецепт супердиеты на основе ананаса

С одной стороны, как любой фрукт, ананас — кладезь витаминов, но с другой — чем меньше компонентов в меню, тем с каждым днем будет сложнее придерживаться строгого питания. Согласно рецептуре супердиеты, нужно съедать пару кг ананасов в день. Также можно добавлять в меню мясо тунца — тридцать граммов.

Придерживаясь такого рациона, можно похудеть на пять килограммов за три дня. Результат, безусловно, ошеломляющий, но и сама по себе супердиета переносится непросто. Согласись, что кушать только один этот тропический фрукт достаточно тяжело. Такая монодиета не обеспечивает организм в полной мере и в правильном соотношении всеми необходимыми веществами: углеводами, жирами, белками, химическими веществами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма.

Диетологи не советуют злоупотреблять диетами, хотя они и полезны для очищения организма от вредных веществ и токсинов, поступающих в тело человека из окружающей среды и нездоровой еды.

В ананасах содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, ретинол, минеральные вещества: калий, медь, цинк, магний, йод. Действительно, продукт очень ценный, также включающий в себя бромелаин, обладающий противовоспалительными свойствами и эффективно расщепляющий белок. Данный фрукт применяют при тромбозах и отеках, так как он разжижает кровь. Полезен также для нормализации пищеварения, но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта перед его использованием необходима консультация врача. Ананас оздоравливает кишечник, помогает перевариванию при переедании и обильном поглощении мясных блюд.

Ананасовый сок помогает избежать тошноты при поездках и перелётах, хорош при похудении, способствует сжиганию жировой ткани. В этом фрукте на 100 гр всего 48 ккал (для сравнения — в банане 91 ккал), даже десерт из этого фрукта способствует ускорению обмена веществ. Идеальный вариант для похудения.

Ананас также положительно влияет на иммунную систему за счёт большого содержания витамина С. Если мучает насморк, то поможет бромелаин — вещество, способствующее отхождению слизи и выводящее мокроту. Один стакан сока подарит 74% суточной нормы магния для взрослого человека. Этот элемент очень важен для костей, мышц, мягких тканей, клеток головного мозга и сердца. Он регулирует давление и сахар в крови. Атеросклероз, гипертония, диабет могут развиваться из-за дефицита магния. Это особенно актуально для людей преклонного возраста. Всего полстакана снизит артритную боль.

Ананас несет в себе много положительных свойств. Но монодиета может нанести вред, если человек не знает, как будет возвращаться после этой диеты к нормальному питанию. Добавив лишь несколько продуктов в рацион, можно сделать меню более полноценным, что никак не отразится на качестве и скорости снижения веса, но будет более полезно для здоровья. Предупреждаю, максимальный срок данной супердиеты без вреда для организма — три дня. Перед использованием любой диеты консультация диетолога настоятельно рекомендуется.

Предлагаю твоему вниманию немного видоизмененную супердиету на основе ананаса.

Прием пищи разбить на 8 частей. Каждый раз нужно выпивать один стакан сока и съедать орехи: миндаль, кешью или грецкий, в количестве четырех штук. На второй завтрак добавить к вышеперечисленным продуктам обезжиренный йогурт (200 гр), на обед — салат из тунца (60 гр), маслины (2 шт) и листья салата (150 гр). Ужин по составу такой же, как и второй завтрак. Необходимо выбирать только спелые плоды, так как недозревший фрукт имеет слабительные свойства.

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В погоне за красивой фигурой не стоит забывать о здоровье. Лучший способ похудения и сохранения достигнутых результатов — регулярные тренировки и правильное питание. Очень часто после диеты происходит резкий набор веса. Это заложено в нас генетически. Тело человека подстраивается под любой режим питания. После голодания оно начинает лихорадочно накапливать жиры,

восполняя запасы и приумножая их — вдруг опять будет голодное время. На любой диете обмен веществ замедляется, энергия расходуется экономно. Вот и получается, что при возврате к обычному питанию организм получает больше, не успевает тратить и откладывает про запас. Надо менять привычное меню на менее калорийное, иначе все мучения были зря. И все, что ты потеряла с таким трудом, вернется в двойном объеме. А если худели и жировая и мышечная прослойки, то наберешь ты только жировую массу. Для постепенного привыкания суточную дозу калорий надо уменьшить на 500 ккал.

Здоровье и нормальный вес взаимосвязаны. Не увлекайся в погоне за модой. Красота — вещь относительная. Лучшие результаты приносят не популярные диеты, а ЗОЖ, ПП и спорт. Пусть лишние килограммы не уходят так быстро, как хотелось бы, но зато безопасно для здоровья. Бесспорно, бывают ситуации, когда нужно срочно скинуть вес, тогда без диеты не обойтись. Если тебе понравилась супердиета на основе ананаса, то используй второй вариант — он более сбалансированный. И помни, для хорошего самочувствия применять такой режим не более трех дней. И желательно после консультации врача.

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