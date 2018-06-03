Знаменитая японская система умывания: 7 шагов к идеальной коже

Если ты регулярно пользуешься косметикой, то очищение кожи превращается в важный ритуал, от которого зависит то, как твое лицо будет выглядеть через 10 лет. Сегодня мы расскажем об известной многоступенчатой системе умывания по‑азиатски, которая помогает действительно качественно очистить кожу.

Эта система умывания не только сделает твой уход за собой полным и правильным, но и поможет справиться с жирностью кожи, если такая проблема имеется. Впрочем, для сухой кожи подобный уход тоже показан — он абсолютно универсальный.

Японская система умывания

Шаг 1: Гидрофильное масло

О гидрофильных маслах мы уже рассказывали тебе на Cosmo . Они бывают как корейскими и японскими, так и встречаются у привычных нам европейских и американских брендов. К примеру, отличное гидрофильное масло ты найдешь у марок Bobbi Brown и M. A. C. На первой ступени умывания ты наносишь масло на спонж и стираешь макияж. Внимание: для глаз и удаления туши используй один спонж, а вот для кожи и тонального средства — обязательно возьми новый.

Шаг 2: Бальзам для умывания

После использования гидрофильного масла на лице конечно же останутся разводы от косметики. Следующий этап, призванный очистить кожу от мейкапа, — бальзам для умывания. Стоит отметить, что сама концепция именно бальзама или крема для снятия макияжа — исключительно азиатская, но в Европе давно прижилась и полюбилась. Бальзамы, как правило, имеют масляную основу, поэтому убирают остатки косметики гораздо более качественно, чем любой агрессивный гель. Наноси его на влажную кожу круговыми движениями, смой водой комнатной температуры (+25 градусов).

Совет: бальзам для умывания также можно удалять мягкой теплой салфеткой — это приготовит кожу к следующему этапу.

Шаг 3: Мицеллярная вода

После того, как ты очистила кожу, убедись, что косметики ни на каких участках не осталось. Самое коварное «местечко» — область под глазами, тушь имеет свойство затаиться именно там, и это не сразу заметно. Поэтому используй мицеллярную воду, чтобы на 100% удалить макияж. Способ применения прост — нанеси средство на ватный диск и протри лицо. Ты удивишься, но даже после первых двух этапов умывания диск может оказаться грязным!

Шаг 4: Пилинг или скраб

Следующий шаг нуждается в оговорке. Домашний пилинг можно использовать раз в неделю, а вот легкий скраб исключительно с мелкими гранулами используй ежедневно в качестве третьего шага в твоей системе умывания по‑азиатски. Это поможет глубоко очистить поры, справиться с черными точками, избавиться от ороговевших клеток и стимулирует регенерацию кожи. Так что скрабу — быть!

Шаг 5: Тоник или мист

Далее, после всех манипуляций, нужно восстановить естественный рН кожи — для этого и нужен тоник. Правда, азиаты предпочитают использовать увлажняющие мисты — это такие «энергетические коктейли», которые распыляются, подобно термальной воде, и придают лицу отдохнувший вид, тонизируют кожу.

Шаг 6: Сыворотка или эмульсия

После 5 этапов нанесения твоя кожа становится особенно открытой и восприимчивой к уходу — в этом, собственно, и есть основная цель японского умывания. Все компоненты сыворотки будут работать более активно, проникая в глубокие слои эпидермиса. Поэтому после очищения порадуй свое лицо сывороткой или легкой эмульсией!

Шаг 7: Увлажняющий крем

И, наконец, последним шагом твоего ритуала должно стать увлажнение — крем наноси на кожу по массажным линиям прямо поверх сыворотки (можешь сделать перерыв между этими двумя этапи в полчаса-час).

Возможно, описанная нами японская система умывания может показаться тебе слишком сложной, но поверь — оно того стоит! На деле процесс не займет много времени: за 10−15 минут ты точно справишься. Очень скоро заметишь, что благодаря столь тщательному уходу кожа стала более чистой, здоровой и подтянутой.