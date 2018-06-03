10 лучших рецептов фрикаделек

Фрикадельки — это вкусное, простое и очень универсальное блюдо. Их можно готовить десятками разных способов и сочетать с какими угодно гарнирами. Для приготовления требуется немного — минимальный набор продуктов, а именно качественный куриный, свиной или говяжий фарш. Все остальное опционально и нужно в том случае, если вы хотите получить именно фрикадельки, а не банальные тефтели. Мы собрали лучшие рецепты в вариациях на тему самых разных кухонь мира, которые можно приготовить самостоятельно и, конечно же, побаловать себя необычными сочетаниями вкусов.

—1— Митболы в томатном соусе

4 ломтика хлеба Килограмм говяжьего фарша 3 измельченных зубчика чеснока 1/4 чашки мелко нарезанной петрушки 1/4 чашки изюма 1/4 чашки кедровых орехов 1 1/2 чайные ложки мелкой морской соли Белый перец 4 больших яйца 1/2 чашки панировочных сухарей Томатный соус

Нагрейте духовку до 160 градусов. Положите свежий хлеб в миску, залейте водой и дайте впитаться в течение минуты. Слейте воду и отожмите хлеб. Смешайте хлеб со всеми остальными ингредиентами, кроме томатного соуса в большой миске, добавив их в порядке перечисления. Добавьте сухари в последнюю очередь.

Сформируйте смесь в небольшие шарики и равномерно разложите на противне. Выпекать 25-30 минут. Митболы будут твердыми, но все еще сочными. В этот момент вы можете охладить фрикадельки и держать их в холодильнике до тех пор, пока не решите их съесть. Разогрейте соус в сотейнике и положите в него митболы. Варите на медленном огне в течение получаса.

—9— Шведские митболы в брусничном соусе

1 килограмм говяжьего фарша 3/4 чашки панировочных сухарей 1/2 чашки молока 1 яйцо 1 чайная ложка соли 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца 1 небольшая луковица

1/2 чайной ложки молотого душистого перца 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха 4 столовые ложки сливочного масла 1 1/2 столовые ложки муки 1 чашка куриного бульона 1/2 стакана сметаны Брусничный соус

Смешать ингредиенты и слепить шарики в 2 сантиметра в диаметре. Растопить сливочное масло на сковороде и обжарить в нем митболы на медленном огне в течение 10 минут. Вынуть фрикадельки и добавить в оставшееся масло муку. Влить бульон и варить, пока не загустеет.

—8— Мятные митболы

1,5 килограмма говяжьего фарша 1 чашка свежей петрушки, мелко нарезанной 1/2 чашки свежей мяты, мелко нарезанной 1 яйцо, слегка взбить 2 зубчика чеснока, мелко нарезанного 1/2 чашки молока 1 1/2 чайные ложки соли 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца 1/4 чайной ложки душистого перца

В миске смешать все ингредиенты. Накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник на 1 час (можно и больше). Разогрейте духовку до 200 градусов. Слепите овальные шарики и выложите на пергаментную бумагу. Запекать в духовке 15-20 минут. Подавать со сметанным соусом.

—7— Митболы по-турецки с чесночным хлебом

100 граммов помидоров (измельченных в пюре) 2 столовые ложки оливкового масла 1 небольшая луковица, мелко нарезанная 3 зубчика чеснока 1 чайная ложка сахара 1/2 чайной ложки соли

3 чашки свежих хлебных крошек 2/3 чашки цельного молока 2 больших яйца, слегка взбить 1 1/4 чашки тертого пекорино романо 3 зубчика чеснока, измельчить 3 столовые ложки мелко нарезанного плоского листа петрушки 1/2 чайной ложки сушеного орегано 1/2 чайной ложки соли 1 килограмм фарша из индейки Готовые булочки для хот-догов

Нагрейте масло в большой тяжелой кастрюле на среднем огне, обжарьте лук до золотистого цвета от 5 до 6 минут. Добавьте чеснок и жарьте 1 минуту. Добавьте томатную пасту, сахар, соль и варите помешивая пока не загустеет, от 30 до 35 минут.

Смешайте хлебные крошки с молоком в большой миске и дайте постоять 10 минут. Отожмите и добавьте яйца, сыр, чеснок, петрушку, орегано и соль, затем добавить индейку и тщательно перемешать. Митболы выложить на противень и запекать в духовке 20-25 минут. Булочки подогреть в духовке, смешать сливочное масло, масло, чеснок, соль, сыр, петрушку и перец в миске. Намазать смесь внутрь булочки. Выложить готовые митболы внутрь по три штуки на булочку.

—6— Митболы-фри с шалфеем и рикоттой

1/3 чашки сыра рикотта 2 столовые ложки растительного масла 3 зубчика чеснока 2 чайные ложки семян укропа 1 1/4 чайные ложки сухого шалфея 1 чайная ложка измельченного красного перца 1 чайная ложка соли 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца 800 граммов свиного фарша 24 свежих листа шалфея 3/4 чашки муки 1 большое яйцо 2 чашки панировочных сухарей

Перемешать рикотту и 2 столовые ложки масла в миске до получения однородной массы. Смешайте чеснок и остальные ингредиенты. Добавьте свинину и сформируйте шарики.

Обваляйте митболы во взбитом яйце и обмакните в панировочные сухари. Жарьте во фритюре.

—5— Минестроне с куриными митболами

300 граммов куриного фарша 1/2 чашки свежих хлебных крошек 6 столовых ложек мелко тертого сыра 4 зубчика чеснока 2 столовые ложки нарезанного лука 1 большое яйцо Соль, свежемолотый перец 2 столовые ложки оливкового масла

5 чашек куриного бульона 3/4 чашки вермишели 1 чашка очищенной и тертой моркови 1 чашка шпината Свежий базилик

Смешайте курицу, сухари, 3 столовые ложки пармезана, 2 рубленых зубчика чеснока, зеленый лук, яйцо, 3/4 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца в миске. Из смеси сформируйте шарики. Нагрейте масло в небольшой кастрюле на среднем огне. Обжарьте фрикадельки до золотистого цвета, приблизительно 3 минуты.

Обжарьте лук в кастрюле, помешивая до карамелизации. Залейте бульон и доведите до кипения. Добавьте пасту и морковь. Варите на медленном огне до тех пор, пока паста не станет аль денте. Добавьте фрикадельки. В конце добавьте шпинат и пармезан.

—4— Запеченые куриные митболы с болгарской подливой

3 красных болгарских перца 1 1/2 столовые ложки оливкового масла 1 1/2 столовые ложки каперсов 1 чайная ложка красного винного уксуса 1/8 чайной ложки красного перца хлопьями

3 ломтика итальянского хлеба 1/3 стакана молока 1 небольшая луковица 1 маленький зубчик чеснока 2 столовые ложки оливкового масла 1 большое яйцо 500 граммов куриного фарша 3 столовые ложки мелко нарезанной петрушки 1 столовая ложка томатной пасты

Перемешайте сладкий перец с 1 столовой ложкой масла, затем тушите в толстостенной кастрюле, помешивая, до мягкости и золотистого цвета, около 35 минут. Смешайте каперсы, уксус, красный перец, и оставшиеся 1/2 столовой ложки масла в миске и отложите в сторону.

Замочите хлеб в молоке в маленькой миске, пока он не станет мягким. Обжарьте лук и добавьте в отжатый хлеб. Слегка взбейте яйцо в большой миске, затем соедините с куриным фаршем. Сформируйте шарики и выложите на противень. Залейте митболы томатной пастой и запекайте в течение 20 минут при температуре 200 градусов.

—3— Японские куриные митболы на шпажках

1/4 чашки соевого соуса 1/4 стакана сухого саке 1/4 стакана сахара 2 столовые ложки хереса

1,5 килограмма курицы или индейки (перемолотого в фарш) 1 столовая ложка измельченного лука-шалот 1 столовая ложка рубленого свежего имбиря 1 чайная ложка измельченного чеснока (1 маленький зубчик) 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка кунжутного масла Семена кунжута Тонко нарезанный зеленый лук Вареный рис (по желанию)

Для соуса: В маленькой кастрюле смешайте соевый соус, саке, сахар и уксус и доведите до кипения. Варите на сильном огне, пока не загустеет от 2 до 3 минут.

Для фрикаделек: Сформируйте смесь из фарша и других ингредиентов, слепите шарики и наколите их на шпажки по 3-4 штуки на каждую. Обваляйте шарики в кунжутном масле и зелени. Жарьте на гриле 5-7 минут до румяной корочки.

Подавайте под соусом, в качестве гарнира можно использовать вареный рис.

—2— Сэндвич с митболами на гриле

1 килограмм фарша 125 граммов сыра рикотта 30 граммов тертого сыра пармиджано 10 граммов панировочных сухарей 4 больших яйца 2 столовые ложки рубленой свежей петрушки 1 зубчик чеснока 1 чайная ложка красного перца Соль Масло для гриля 1 большой багет 250 грамов сыра проволоне Руккола Соус песто

В большой миске смешайте фарш, сыр рикотта, пармиджано, хлебные крошки, яйца, петрушку, чеснок, красный перец и 2 чайные ложки соли. Осторожно перемешайте и сформируйте фрикадельки размером с мяч для пинг-понга. Положите их на смазанный маслом противень. Разожгите мангал или разогрейте гриль до максимальной температуры. Выложите митболы на сетку и готовьте в течение 10-15 минут. Они должны быть румяными снаружи и сочными внутри. Разрежьте багет поперек на четверти. Немного поджарьте на гриле, затем на горячий хлеб выложите ломтики проволоне. На каждый кусочек выложите по три митбола и украсьте соусом песто.

—10— Тушеные митболы с артишоками и фенхелем

500 граммов козьего фарша 1 большой яичный белок 3 столовые ложки свежих хлебных крошек 2 средних луковицы 1 чайная ложка сушеного орегано 1 чайная ложка сушеного укропа 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка свежемолотого черного перца 1/2 чашки (225 гр) пшеничной муки 2 столовые ложки оливкового масла

1 большой корень фенхеля 1 большой помидор, нарезанный 455 грамм свежих артишоков, 1 1/3 чашки (360 мл) овощного бульона 1 1/2 столовые ложки томатной пасты 2 чайные ложки лимонного сока 1 чайная ложка молотой корицы

Смешать фарш, яичный белок, хлебные крошки, лук-шалот, орегано, укроп, 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки перца в миске до однородной массы. Слепить шарики. Нагреть большую кастрюлю на среднем огне и вылить бульон. Добавить лук, укроп, помидоры, фенхель и артишоки в кастрюлю. Варить около 3 минут. Затем добавьте в бульон томатную пасту, сок лимона, корицу, соль и перец. Затем выложить фрикадельки и варить в течение часа на медленном огне.