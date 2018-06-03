Дешево и круто: масла красоты, которые заменят дорогую косметику

Натуральные масла — это уникальный источник полезных витаминов и элементов. С незапамятных времен женщины использовали масла для поддержания своей молодости и красоты. В современном мире масла не менее популярны, ведь они способны решить самые разные проблемы.

В нашей подборке — масла красоты, которые не только разнообразят твой бьюти-ритуал, но и помогут сэкономить на косметике.

Репейное масло

Репейное масло считается одним из лучших средств для укрепления и стимуляции роста волос. Помимо этого, репейное масло помогает бороться с перхотью, ведь оно увлажняет и «успокаивает» раздраженную кожу. Но есть один минус: смыть репейное масло с головы довольно непросто. Поэтому запасись временем, терпением и большим количеством шампуня.

Репейное масло для волос, цена — около 100 рублей.

Облепиховое масло

Чемпион по «питательности» — облепиховое масло! В нем содержатся витамины группы B, С и Е, а также магний, железо, марганец и аминокислоты. Косметическое облепиховое масло может заменить молочко для тела, но если ты приобрела концентрированное средство в аптеке, то просто добавляй его в лосьон.

Облепиховое масло Ambrella, цена — около 240 рублей.

Масло ши Масло ши в сочетании с легким массажем борется с растяжками не хуже дорогостоящих салонных процедур. А еще у масла ши есть одно прекрасное свойство — оно помогает сокращать мелкие морщинки. Пару раз в неделю делай маску с маслом ши, и в ближайшее время антивозрастные сыворотки тебе не понадобятся.

Масло ши Now Solutions, цена — около 500 рублей.

Масло жожоба

Масло жожоба содержит витамины А, С, Е, D, аминокислоты, микроэлементы и дубильные вещества, поэтому очень полезно для укрепления волос. Ты можешь добавить несколько капель масла в бальзам или маску для волос, или использовать продукт в чистом виде — масло ши совсем нежирное, а потому легко смывается обычным шампунем.

Масло жожоба Organic Shop, цена — около 200 рублей.

Касторовое масло

Касторовое масло — одно из самых дешевых и при этом очень эффективных средств для роста волос. Наверняка ты слышала, что с помощью касторового масла можно ускорить рост ресниц? Так вот, это чистая правда! Капля касторового масло на ресницы перед сном творит настоящие чудеса.

Касторовое масло, цена — около 100 рублей.

Кокосовое масло

Кокосовое масло — самый популярный бьюти-продукт в Азии: местные красавицы используют его буквально для всего. Кокосовое масло способно заменить маску для волос, лосьон для тела, и даже крем для лица, ведь оно отлично питает, увлажняет и тонизирует кожу. К тому же оно приятно пахнет и обладает антисептическими и противовирусными свойствами.

Натуральное кокосовое масло Aasha Herbals, цена — около 170 рублей.

Аргановое масло

Не зря в Марокко масло арганового дерева называют жидким золотом, ведь именно оно считается самым ценным и наиболее действенным в косметологии. Стоит оно недешево, но и расходуется экономно — пары капель тебе хватит, чтобы нанести на все лицо. Но чаще всего аргановое масло применяют для восстановления и ухода за волосами — можно делать из него маски, а можно просто добавлять пару капель в бальзам или даже шампунь. Более того, оно прекрасно действует на ногти — втирай несколько капель масла каждый день, и ты забудешь о такой проблеме, как ломкость и желтизна.

Аргановое масло Moroccanoil, цена — около 2500 рублей.

Миндальное масло

Если ты «счастливая» обладательница проблемной кожи, миндальное масло тебе в помощь. В нем содержится витамин Е, нейтрализующий воспаления, а также витамин F, регулирующий работу сальных желез и контролирующий жирность эпидермиса. При этом масло, в отличие от большинства кремов, подходит для любой кожи, даже жирной — пользуйся перед сном, а утром удали остатки пенкой для умывания.

Миндальное масло Now Foods, цена — около 500 рублей.