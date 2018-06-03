Фрукты способны стать причиной лишнего веса

Американские специалисты в области диетологии утверждают, что содержащаяся в дарах природы фруктоза способствует более активному образованию жира в теле человека. Поэтому — хотя фрукты в целом и являются здоровой едой — следует знать, что их употребление должно тщательно контролироваться. Американские эксперты говорят о том, что уаотребление фруктов может способствовать ожирению, пишет «Правда.Ру». К такому выводу ученые пришли после наблюдения за группой, участники которой употребляли в пищу преимущественно фрукты. Такое питание с упором на фрукты привело к тому, что у добровольцев стало наблюдаться более активное жироотложение. «У людей повысилось содержание внутрибрюшного жира. Фруктоза преобразовывалась у них не в энергию, как глюкоза, а в жир», — рассказали специалисты о наблюдаемом явлении. Кроме того, ученые обратили внимание на то, что фруктовый рацион способствовал замедлению производства двух гормонов, инсулина и лептина. Выработка данных гормонов связана с содержанием сахара в крови, а также чувствами сытости и голода. Снижение интенсивности в процессах их включения вело к тому, что организм начинал откладывать жир, а человек — испытывать потребность в большем количестве пищи. Также диетологи указали на тот факт, что самые вкусные фрукты как правило оказываются очень калорийными. В сущности, полезно есть вовсе не сладкие фрукты, а те, которые не кажутся сладкими, немного кислят. Сладкие фрукты нужно употреблять строго дозированно.

«Например, авокадо — его плоды положительно влияют на сердце и печень, но по калорийности могут заменить целый ужин, на 100 грамм фрукта приходится 180 Ккал. Некоторые диеты ограничивают калорийность ужинов, не позволяя употреблять более 250 Ккал за вечер. Такой ужин могут перегрузить богатые калориями банан (90 Ккал), и виноград (65 Ккал)», — предупредили специалисты.

В то же время врачи считают более правильным и полезным для здоровья употребление цельных необработанных фруктов, нежели, например, фруктовых соков и смузи. Целые плоды содержат клетчатку, которой обеднены соки. Но объем съеденных фруктов, по словам диетологов, не должен превышать двух чашек в день. Ранее МедикФорум писал о том, почему ученые считают, что сахар — это главный враг иммунной системы человека.