5 секретов, как устроить идеальный пикник

Пикник кажется чем-то простым — взять закуски, покрывало и отправиться отдыхать на ближайший газон. Но если вы хотите действительно хорошо провести время, это потребует тщательного планирования.

Вероятно, когда вы думаете о пикнике, на ум приходят картинки с красно-белым клетчатым пледом, плетеной корзинкой, бутылкой вина, аккуратными сендвичами и фруктами. Но в реальности чаще всего все сводится к клеенке, пластиковой посуде, крупным кускам колбасы и помидорно-огуречному салату с пивом. Как же устроить идеальный отдых на природе?

Хорошая компания

Прежде, чем планировать меню и аксессуары, нужно определиться с компанией. В Греции есть поговорка: «Важно не что ты ешь, а с кем». Это действительно очень важно. Убедитесь, что вы с друзьями одинаково представляете отдых на природе и сходитесь во вкусовых пристрастиях. Поскольку если, например, часть компании хочет культурно отдохнуть под звуки природы, а для друзей важно врубить на полную громкость музыку в машине и «зажечь», оставив после себя горы мусора, хорошо отдохнуть не получится. Заранее определитесь, какой именно тип отдыха вы предпочитаете, и зовите тех людей, которым это будет интересно.

Подумайте о том, будете ли брать с собой детей. Пикник может быть романтическим — для двоих, веселым — в компании друзей или семейным. Если берете с собой детей, позаботьтесь о том, чтобы им тоже было интересно — возьмите игрушки, водяные пистолеты, мячи.

Простое меню

Не существует какого-то специального строго «пикникового меню», которого нужно придерживаться. Но есть очевидные ньюансы. Например, не стоит брать на природу мороженое, суп, фаршированные яйца или что-то другое, что потеряет форму по дороге.

Если вы берете с собой овощной салат, смешайте заранее овощи, но не заправляйте их маслом до того, как разложите плед на природе. Лучше всего использовать не крупные сочные помидоры, а черри, разрезанные пополам, тогда салат не превратится в жижу. В качестве заправки можете взять в бутылочке оливковое масло холодного отжима, смешанное с итальянскими специями и бальзамическим уксусом.

В отдельном контейнере возьмите нарезанную соленую или копченую рыбу, чтобы не заниматься разделкой на пикнике. Не доставит хлопот вареное мясо, курица или яйца вкрутую. Их можно вместе с салатом завернуть в лепешку или тонкий лаваш, тогда не понадобится дополнительная посуда.

Пирожки или несочная выпечка небольших размеров тоже станет отличной закуской.

Овощная нарезка, вареный картофель, фрукты, сыр также отлично подходят на отдыха на природе.

Не берите с собой слишком сладких напитков, это может привлечь пчел. Морс, несладкий компот, холодный чай с фруктами, вино, вода — вот примерные варианты напитков для пикника. Если вам важен антураж, используйте красивые бутылки или банки, тогда вы не только отдохнете, но и наделаете множество красивых атмосферных фотографий.

Продуманная посуда

Все больше людей в наше время задумывается об экологии и о вредном влиянии пластика на наш организм. Если эта тема вам близка, выбирайте подходящую посуду. Если вы на машине, то дополнительная корзина со стеклянной посудой, проложенной бумагой, не будет вам в тягость. Также можно использовать деревянные или металлические тарелки и чашки.

Но если вы не хотите утруждаться мытьем посуды, выбирайте экологичные одноразовые варианты, например, биоразлагаемые приборы и тарелки из кукурузного крахмала, бамбука и сахарного тростника.

Используйте плотно закрывающиеся контейнеры, чтобы не допустить протеканий и смешивания запахов. Не забывайте о том, чтобы для сохранения свежести продуктов, лучше всего поддерживать в сумке или корзине прохладу. Для можно использовать обычные губки для мытья посуды. За день до пикника намочите губку и поместите в морозилку, потом поместите ее в zip-lock пакет, тщательно закройте и используйте для охлаждения продуктов.

Блюда на огне

Выезд на шашлыки — это отдельная история. Пикник — это все-таки чаще всего готовые блюда, приготовленные заранее. Но если вы все-таки хотите разнообразить свое меню на пикнике горячими закусками, возьмите с собой мини-мангал. Это удобно и эстетично. Для многих суть пикника — именно в атмосфере и антураже. На маленьком мангале можно разогреть уже готовое мясо, чтобы придать ему аромат дыма, или пожарить креветки. Необычным десертом станет банан, запеченый с шоколадом в углях. Для этого неочищенный банан нужно надрезать вдоль, нафаршировать дольками шоколада, завернуть в фольгу и положить в угли на 10-15 минут.

Вы можете заранее купить небольшую связку дров или угли — товары для пикников продаются в любом крупном супермаркете.

Важные мелочи

Собираясь на пикник, проверьте, взялили ли вы:

салфетки или бумажные полотенца антибактериальный гель или салфетки средство от насекомых плед для «стола» зонт или тент от солнца открывашку складной нож разделочную доску кухонное полотенце мусорные мешки

Если вы планируете активно проводить время, возьмите мяч, тарелку фризби, ракетки для бадминтона или игру Твистер. В жаркий день не забудьте средство от солнца, шляпы или кепки. Аптечка со средствами первой помощи тоже не будет лишней.

Если вы планируете проводить закат, возьмите с собой фонарики, свечи и т.д. Свечи на батарейках, помещенные в небольшие стеклянные баночки, выглядят празднично и романтично и украсят уютный вечер на природе.