8 необычных рецептов кофе

Утро может начинаться и не с кофе, но лучше, когда с него. В турке, во френч прессе, капучино, эспрессо или американо… А может что-то еще? Мы собрали 8 необычных рецептов, которые помогут сделать привычный и любимый напиток разнообразнее. А еще их можно без труда приготовить в домашних условиях.

Кофе-тоник

Этот напиток отлично бодрит в жаркий день. Возьмите 25 грамм молотого кофе, 330 миллилитров воды, а также лед и 200 миллилитров тоника. Кофе необходимо заварить во френч-прессе, после чего охладить. В стеклянный стакан положите лед, добавьте тоник до половины, затем до верха налейте охлажденный кофе.

Кофе со свежей мятой

Еще один бодрящий рецепт — это кофе со свежей мятой. Нам будут нужны 4 листочка свежей мяты, 2 чайные ложки сахара, молотый кофе и вода. Сначала сварите кофе, затем промойте листочки мяты, порвите их на маленькие кусочки и положите на дно чашки, помяв ложкой. После этого налейте в чашку горячий кофе, добавьте сахар и оставьте настояться на несколько минут.

Раф-масала по-домашнему

Это один из самых распространенных рецептов в Индии. Само слово «масала» буквально означает смесь специй. В нашем случае вам потребуются 2 чайные ложки тростникового сахара, ½ чайной ложки имбиря, а также аналогичное количество кардамона и корицы. Предварительно необходимо заварить кофе 40 миллилитрами горячей воды воды во френч-прессе, а затем перелить в другую посуду и на время оставить. Теперь нужно сделать пряный сироп: взять тростниковый сахар, кардамон, корицу, молотый имбирь, залить 40 миллилитрами воды и перемешивать до того момента, пока сахар полностью не раствориться. Также потребуются 11% сливки, их нужно подогреть. И, последний шаг: во френч-пресс добавляете 1 столовую ложку получившегося сиропа, горячие сливки, кофе по вкусу и в течение минуты взбиваете. Раф-масала готов.

Банановый кофе

Напиток, очень похожий на смузи, приготовление которого займет не более пяти минут. Вам потребуется один банан, чайная ложка мёда, чайная ложка какао, чашка свежезаваренного кофе и кружка молока. Все это нужно поместить в блендер и взбить. Вуаля, всё готово. Рецепт можно разнообразить добавив сливки или же мороженое.

Кофе с лимоном и горьким шоколадом

Для приготовления нам понадобятся 50 грамм горького шоколада, ½ лимона, ¼ чайной ложки соли, сахар по вкусу и 100 грамм мороженого. Сначала раскрошите шоколад и нарежьте лимон. После этого в турку положите кофе, сахар, залейте кипятком, добавьте немного соли и варите, не давая закипеть. Затем вылейте напиток в чашку, добавив измельчённый горький шоколад, кружочки лимона и мороженое.

Вьетнамский яичный кофе

Кофе с яйцом — это звучит странно. Однако, его очень любят во Вьетнаме и Норвегии. А все потому, что белок придает более мягкий вкус. Нам понадобится 1 яйцо, 3 столовые ложки заварного кофе, 2 чайные ложки подслащенного сгущенного молока, а также горячая кипяченая вода. Для начала заварите маленькую чашку кофе и оставьте настоятся. Затем разбейте яйцо и отделите желток от белка. Положите желток в глубокую миску, добавьте к нему сгущенку и взбейте до образования пены. Потом добавьте столовую ложку горячего кофе и продолжайте взбивать. Последний штрих — в чашку наливаете свежесваренный кофе и выкладываете сверху взбитую яично-молочную смесь.

Кофе с фундуком

Еще один достаточно простой и приятный рецепт. Возьмите 1,5 столовой ложки обжаренного фундука (либо других орехов, например, миндаля), 2 столовые ложки сахара и взбитые сливки. Затем измельчите орехи. Добавьте ореховый порошок вместе с молотым кофе в воду и варите на медленном огне, не доводя до кипения. Когда все поднимется, снимите с огня и добавьте сахар по вкусу. Процедите напиток и вылейте в большую чашку, сверху украсив взбитыми сливками.

Кофе с апельсином

Апельсиновая цедра придает напитку бодрящий цитрусовый вкус. В качестве ингредиентов нам будут нужны 1,5 чайной ложки апельсиновой цедры, 1 чайная ложка апельсинового сока, чайная ложка сахара и щепотка соли. Насыпьте в турку соль, сахар и молотый кофе, залейте горячей водой и варите, не давая закипеть. Как только жидкость поднимется, снимите его с огня, добавьте апельсиновый сок, цедру и дайте немного времени настояться. Затем вылейте в чашку, предварительно процедив.