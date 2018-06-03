Ещё
Глазированные сырки: в чем их опасность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глазированные сырки: в чем их опасность 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Некоторые покупают этот продукт своим детям, а другие обходят его стороной. С ним было связано немало скандальных историй, когда независимые исследования выявляли абсолютное несоответствие реального состава с перечнем ингредиентов указанным на упаковке. Но, тем не менее, яркая обертка и сладкий вкус, небольшая стоимость и доступность этого товара привлекают многих. Что же это?
Глазированные сырки
Согласно рецептуре, в состав творожного продукта входят творог, сахар, растительный жир и пальмовое масло, модифицированный крахмал и гуаровая камедь, альгинат натрия и ваниль, лецитин и ароматизаторы. Глазурь производится из какао-порошка.
Больше всего в нем дешевых растительных жиров (27%) и сахара (24%). Калорийность 50-грамовойпорции составляет 198 ккал. Начинками для сырков служит шоколадная стружка, сгущенка или фрукторо-ягодные наполнители. Производство такого продукта очень малозатратно. Он достаточно востребован у потребителей со средним уровнем достатка. За пределами бывшего СССР его аналогов не выпускают ни в Европе ни в Азии.
Скандалы вокруг сырков
Совсем недавно разразился скандал, когда Общероссийской ассоциацией генетической безопасности была проведена независимая проверка составов сыркового продукта от разных производителей. Оказалось, что в 11 сырках из 12 было обнаружено опасное несоответствие пищевым нормам и надписям на упаковке. В одном из образцов был выявлен золотистый стафилококк.
Какие же несоответствия были вскрыты? Может быть они настолько незначительны, что о них не стоит и говорить? Судите сами.
В 11-ти экземплярах было обнаружено превышение содержания дрожжей до 1000 (тысячи) раз. Употребление такого состава грозит серьезным дисбактериозом и интоксикацией организма. К расстройству ЖКТ стоит добавить ослабление иммунной системы и нарушение обмена веществ.
В половине образцов была найдена кишечная палочка E.Coli. Поселяясь в организме, она способствует накоплению в нем токсинов, усложняет работу почек и печени. Для детей она особенно опасна.
В 4 из 12 проб были обнаружены грибы плесени. Вместе с ними в организм могут попасть опасные токсины, нарушив работу жизненно важных органов.
Золотистый стафилококк, найденный в одной из проб, вызывает тотальное ослабление иммунитета, рвоту и понос, гнойные инфекции и фурункулез.
Ученые считают, что причиной выявленных несоответствий является халатное отношение производителей к санитарным требованиям. Также к этому могло привести использование просроченных ингредиентов. А опасная кишечная палочка могла попасть в продукт только в результате того, что лица, задействованные в производстве, не моют руки после оправления естественных нужд в туалете. Больше добавить к сказанному нечего.
Сообщение Глазированные сырки: в чем их опасность появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Шоколад и другие продукты, которые повышают либидо у женщин Можно ли есть сырое мясо Какая еда препятствует опьянению лучше всего
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?16
Что говорит о женщине форма ее груди23
Нюша «выдавила» грудь платьем20
Трагические истории детей, которых знал весь мир1
10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет6
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение