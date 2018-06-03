Глазированные сырки: в чем их опасность

Некоторые покупают этот продукт своим детям, а другие обходят его стороной. С ним было связано немало скандальных историй, когда независимые исследования выявляли абсолютное несоответствие реального состава с перечнем ингредиентов указанным на упаковке. Но, тем не менее, яркая обертка и сладкий вкус, небольшая стоимость и доступность этого товара привлекают многих. Что же это?

Глазированные сырки

Согласно рецептуре, в состав творожного продукта входят творог, сахар, растительный жир и пальмовое масло, модифицированный крахмал и гуаровая камедь, альгинат натрия и ваниль, лецитин и ароматизаторы. Глазурь производится из какао-порошка.

Больше всего в нем дешевых растительных жиров (27%) и сахара (24%). Калорийность 50-грамовойпорции составляет 198 ккал. Начинками для сырков служит шоколадная стружка, сгущенка или фрукторо-ягодные наполнители. Производство такого продукта очень малозатратно. Он достаточно востребован у потребителей со средним уровнем достатка. За пределами бывшего СССР его аналогов не выпускают ни в Европе ни в Азии.

Скандалы вокруг сырков

Совсем недавно разразился скандал, когда Общероссийской ассоциацией генетической безопасности была проведена независимая проверка составов сыркового продукта от разных производителей. Оказалось, что в 11 сырках из 12 было обнаружено опасное несоответствие пищевым нормам и надписям на упаковке. В одном из образцов был выявлен золотистый стафилококк.

Какие же несоответствия были вскрыты? Может быть они настолько незначительны, что о них не стоит и говорить? Судите сами.

В 11-ти экземплярах было обнаружено превышение содержания дрожжей до 1000 (тысячи) раз. Употребление такого состава грозит серьезным дисбактериозом и интоксикацией организма. К расстройству ЖКТ стоит добавить ослабление иммунной системы и нарушение обмена веществ.

В половине образцов была найдена кишечная палочка E.Coli. Поселяясь в организме, она способствует накоплению в нем токсинов, усложняет работу почек и печени. Для детей она особенно опасна.

В 4 из 12 проб были обнаружены грибы плесени. Вместе с ними в организм могут попасть опасные токсины, нарушив работу жизненно важных органов.

Золотистый стафилококк, найденный в одной из проб, вызывает тотальное ослабление иммунитета, рвоту и понос, гнойные инфекции и фурункулез.

Ученые считают, что причиной выявленных несоответствий является халатное отношение производителей к санитарным требованиям. Также к этому могло привести использование просроченных ингредиентов. А опасная кишечная палочка могла попасть в продукт только в результате того, что лица, задействованные в производстве, не моют руки после оправления естественных нужд в туалете. Больше добавить к сказанному нечего.

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