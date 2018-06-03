В 50 будет поздно: 10 правил ухода за кожей с первыми признаками старения

Уход за кожей после 35 лет должен стать особенно тщательным, если в 50 ты хочешь выглядеть как вечно молодая Кристи Бринкли. Следуй нашим советам и не переживай о возрасте — морщинки появятся еще не скоро!

Мы уже рассказали тебе о том, каким должен быть правильный макияж после 35 лет, а теперь давай поговорим на еще более важную тему: как ухаживать за собой, когда первые признаки старения кожи (увы, но будем называть вещи своими именами!) дают о себе знать.

Включи в «рацион» гиалуроновую кислоту

Гиалуронка должна стать твоим лучшим другом после 35 лет. Применение — как наружное, так и внутреннее, это тебе не шутки! Купи гиалуроновую кислоту в аптеке (она бывает в порошках и таблетках) и принимай раз в день, как витамины. Не помешает обзавестись и кремом, в состав которого кислота входит, потому что именно этот чудо-компонент по‑настоящему увлажняет клетки кожи и делает ее более упругой.

Откажись от жесткого скрабирования

Если в 25 лет можно было смешать молотый кофе с пенкой для умывания и прекрасно проскрабировать этим лицо, то после 35 не стоит истончать кожу такими радикальными способами. Выбирай мягкие скрабы специально для лица, а еще лучше — замени их на электрическую щетку (например, от Clarisonic).

Выбери крем, стимулирующий выработку коллагена

С возрастом главной проблемой нашей кожи становится замедленная выработка коллагена — именно он отвечает за упругость. Поэтому, чтобы морщины не проявились раньше времени, нужно пользоваться антивозрастными кремами, которые помогают этот самый коллаген вырабатывать и «выталкивать» морщинки изнутри. Обычный увлажняющий крем просто «для сухой кожи» или «для нормальной кожи» больше тебе не подходит — отдай младшей сестренке.

Используй сыворотки

Сыворотка — это наиболее концентрированное средство. В отличие от обычного крема она содержит больше питательных и восстанавливающих веществ, это настоящий коктейль из полезных компонентов, а значит, действует более активно. Если раньше тебе хватало трех средств (ночной уход, дневной и крем для зоны вокруг глаз), то теперь нужно добавить сыворотку в свою бьюти-рутину. Наноси ее вечером, за полчаса до того, как воспользоваться ночным кремом.

Не забывай про зону декольте

Скажи честно, когда ты наносишь крем, каким зонам уделяешь внимание? Только лицу и шее? Вот в этом ошибка большинства женщин! Мы же хотим, чтобы кожа декольте оставалась упругой и подтянутой, так что придется расщедриться — свой антивозрастной уход для лица используй и в этой области, потому что обычный лосьон для тела не даст никакого омолаживающего эффекта.

Делай лимфодренажный массаж

Надеемся, что иногда ты доверяешь свое лицо косметологу и не забываешь о профессиональном уходе. Если же такой привычки у тебя нет, то после 35 лет придется ею обзавестись — раз в полгода проходи курс лимфодренажного массажа (тебе нужно 7−10 процедур). Именно он улучшает циркуляцию крови, способствует упругости кожи и замедляет процесс старения. Просто впиши эту процедуру в свой график и не забывай посещать косметолога!

Дважды в неделю делай маску

Ты привыкла «баловаться» масками время от времени, когда вы с подругой решили вдруг устроить spa-девичник? Это неправильно! Маску для лица нужно делать раз в неделю — это могут быть как готовые продукты, так и хендмейд. Например, прекрасно работает питательная маска с витаминами-антиоксидантами, А и Е (купи их в аптеке). Раз в неделю делай также интенсивную омолаживающую маску. Проверь, чтобы в ее состав входили коллаген, эластин, витамины группы В и гиалуроновая кислота.

Снимай макияж гидрофильным маслом

Кожа вокруг глаз самая чувствительная, и именно ее мы больше всего повреждаем, когда смываем макияж. Не вздумай смывать остатки туши гелем, не предназначенным для век, или, того хуже, обычным мылом (мы знаем, что многие этим грешат).

Снимай макияж гидрофильным маслом — нанеси его немного на ватный диск, прижми к векам на 5−10 секунд и удали косметику, затем смой масло теплой водой. Другой проверенный вариант — двухфазная сыворотка, которая также имеет масляную основу. Почему мы советуем именно масло? С ним ты точно не пересушишь кожу и не будешь тереть ее до покраснения, что становится одной из причин появления морщин.

Включи в рацион овощные соки

Все мы в курсе, что истинная красота идет изнутри, так что если хочешь помочь своей коже оставаться молодой, следи за питанием. Не будем призывать тебя кардинально менять рацион, но все-таки начни пить витаминный коктейль. Сок сельдерея, петрушки и свежей капусты, возможно, не самое лучшее на свете лакомство, но зато его состав помогает коже сохранять упругость.

Следи за руками

И наконец, руки, которые так часто выдают истинный возраст женщины, даже если лицо выглядит отлично. В уходе за кожей рук тоже важно соблюдать правила: скрабируй, увлажняй и делай питательные маски регулярно.