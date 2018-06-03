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Суши и роллы могут быть как полезными, так и опасными
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Суши и роллы могут быть как полезными, так и опасными 

МедикФорум 23 минуты назад
Фото: МедикФорум
Употребление таких блюд, как суши и роллы, может благоприятно влиять на состояние органов сосудистой системы организма, а также оказывать другие полезные свойства. Но в то же время суши и роллы способны стать причиной крайне неприятных проблем со здоровьем. Специалисты выяснили, какое влияние оказывают на организм человека суши и роллы, сообщили «Актуальные новости». В целом, считают эксперты, польза и вред этих блюд определяются составом их ингредиентов, качеством этих компонентов, а также объемом съеденного. Допустим, вы съедаете вполне умеренную порцию. Какую пользу при этом получает организм. По словам диетологов, роллы и суши, будучи блюдами из морепродуктов, содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря которым укрепляются стенки сосудов и улучшается работа сердца. В свою очередь, активировавшийся кровоток способствует снижению веса, так как подстегивает обменные процессы. Кроме того, рыба в суши и роллах насыщает организм фосфором, отвечающим за активность мозга. В то же время морепродукты вызывают немало скепсиса у врачей-инфекционистов.
«Сырые дары моря могут содержать много болезнетворных микробов, поэтому перед употреблением блюд следует убедиться в качестве используемых ингредиентов. Кроме того, морепродукты подвергаются влиянию экологического загрязнения. Тунец, например, впитывает в себя пары ртути, это опасное вещество легко может оказаться в организме заядлого любителя суши», — предостерегли они.
Еще один продукт в составе роллов и суши — это водоросли нори. Специалисты заметили, что водоросли отличаются высоким содержанием йода, — и хотя он полезен для здоровья, при частом потреблении возникает риск перенасытить йодом организм, что вредно для органов эндокринной системы. Наконец, рис. С одной стороны это хороший источник клетчатки, белка, витаминов группы В. Однако при чрезмерном потреблении увеличивается концентрация углеводов, получаемых организмом, — при этом набор лишних килограммов может стать неконтролируемым, предупредили диетологи. Ранее МедикФорум писал о том, могут ли на самом деле фрукты приводить к появлению лишнего веса.
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