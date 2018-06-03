Может ли веган есть грибы?

Если ты вегетарианец, то ты привык классифицировать все продукты питания на растительные и животные. Когда речь идет о мясе, молоке и овощах, то категория продукта очевидна, но как быть с грибами? Многие вегетарианцы не задумываясь едят грибы, но такое же большое количество людей отказываются от их употреблении, утверждая, что грибы ближе к животным, чем к растениям. Кто из них прав, можно ли вегетарианцу есть грибы?

С биологической точки зрения грибы не относятся ни к растениям, ни к животным. Животные имеют центральную нервную систему и чувствуют боль, к грибам это не относится. Растения нуждаются в солнечном свете и производят кислород посредством фотосинтеза, грибы этого не делают. Грибы — это не корнеплоды, они обладают особенным строением, только они обладают уникальной тканью под шляпкой, которая открывается после созревания и раскрывает жабры. На этих жабрах зреют миллиарды спор, грибы не размножаются через семена. В условиях природы споры рассеиваются на ветру, на грибных фермах споры рассеивает человек. Корневую систему грибов называют мицелий, и она тоже уникальна, не встречается больше ни у одного растения.

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Итак, грибы не занимаются фотосинтезом, соответственно они не являются растениями. Они не могут изготавливать питательные вещества самостоятельно, поэтому берут их из окружающей среды. Грибам необходимы води и питательные вещества, их поступление происходит из почвы. Вегетарианцы, которые не едят грибы, аргументируют свое решение отсутствие фотосинтеза и тем, что они ищут себе пищу в окружающей среде, то есть поступают как животные. Эти люди упускают из виду тот факт, что ни одно животное не может получать питание непосредственно из почвы.

Грибы — это не животные и не растения, это отдельное царство природы, грибы не относятся к растениям точно так же, как бактерии не относятся к животным.

Питание вегетарианца зависит от того, почему человек перешел на такой рацион. Самые популярные причины, по которым люди становятся вегетарианцами и веганами:

Для того, чтобы уменьшить страдания животных;

Для защиты своего организма от заболеваний, связанных с употреблением продуктов животного происхождения;

По причине того, что мясное производство не относится к экологически чистым;

С целью похудения и детоксикации организма.

Самое строгое вегетарианство — это веганство, эти люди не едят мясо, рыбу, молоко и яйца, основу питания составляет растительная пища: овощи и фрукты, орехи и семена, зерновые культуры, бобовые. Логично, что альтернативой животной пищи является растительная пища, но не нужно забывать об отдельном царстве, о грибах. И вегетарианцы, и веганы могут есть грибы, этим они не будут обременять окружающую среду и причинять боль живым существам.

Можно выделить несколько причин, по которым вегетарианцам можно есть грибы:

Грибы, как и растения, не содержат центральной нервной системы, то есть они не чувствуют боли. При убийстве животного оно страдает, так как импульсы идут по его нервной системе прямо к головному мозгу. Когда гриб срезается ножом или вытаскивается из грибницы, он не чувствует боли;

Забой животных вызывает определенные экологические проблемы. Для ежедневного употребления мяса требуется убивать много животных, на выращивание этих животных уходит огромное количество растительной пищи. Отказ от животной пищи в пользу растительной уменьшает нагрузку на окружающую среду, но употребление грибов не создает никаких экологических проблем;

Вегетарианцу важно следить за балансом питательных веществ в его рационе. В грибах содержится много витаминов и минералов, наиболее ценными из них являются кальций, селен, калий, витамины С и D, антиоксиданты и пищевые волокна;

Употребление грибов не вызывает проблем со здоровьем, которые появляются по причине чрезмерного увлечения пищей животного происхождения.

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