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Стали известны самые популярные в России товары
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Стали известны самые популярные в России товары 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Самыми популярными по продажам товарами в России стали хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь: об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском». Компания получает информацию от российских магазинов напрямую — через их онлайн-кассы.
Кроме вышеупомянутой пятерки товаров, в топ-10 пищевой продукции вошли — пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары. В денежном выражении лидировали крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбасы и пиво. Отмечается, что за последние шесть месяцев рейтинг практически не изменился.
В целом же по стране отмечают всё большую популярность продуктов, не требующих много времени на приготовление.
Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление. Константин Головкин Руководитель коммерческого департамента «Такском»
Такое потребительское поведение, по мнению Головкина, может быть вызвано энергичным образом жизни и отсутствием свободного времени у людей. Также он отметил, что продуктов быстрого приготовления, которые дают быстрое насыщение и имеют яркий вкус, становится все больше и больше. Такая еда не способствует формированию привычек здорового питания.
Некоторые регионы России, такие как Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская области, более склонны к здоровому образу жизни — в них алкоголь, пиво и табак не входят в топ-10 популярных товаров. Хотя еще в 2016 году Магаданская область лидировала в России по количеству выпитого алкоголя на душу населения.
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