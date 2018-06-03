5 причин использовать вакуумные пакеты для еды

Использовать вакуумную герметизацию для хранения пищи начали еще в 1940-х годах, методика начала пользоваться спросом из соображений экономии. На сегодняшний день вакуум для сохранения продуктов питания широко распространен на производствах и в ресторанном бизнесе, но в бытовое применение развито очень плохо. Использование вакуумных пакетов приносит не только экономию, ниже представлены пять причин, чтобы начать использовать вакуумную герметизацию.

Лучший способ консервирования

Самое очевидное преимущество от использования вакуумных пакетов — длительное сохранение продуктов питания. Пища портится по причине развития бактерий, грибка и плесени, в условиях вакуума распространение патогенной среды невозможно. Упаковывая еду в вакуум, ты устраняешь кислород, без него бактерии становятся неактивными и теряют способность к репродукции, грибок и плесень тоже не могут развиваться без кислорода.

Таким образом, вакуумные пакеты надолго сохраняют пищу свежей, бактерии и прочие организмы не могут испортить вкуса и запаха продукта.

Возможность длительного хранения

Вакуумная герметизация ощутимо продлевает срок хранения продуктов, продолжительность срока годности зависит от условий хранения. Помещая вакуумную упаковку с продуктом в холодильник, ты значительно продлеваешь его срок годности. Не все продукты требуют хранения в холодильнике, к примеру, незапечатанный кофе теряет свои свойства через две недели, а если упаковать его в вакуум, то он сохранит аромат и свойства на протяжении двух лет при комнатной температуре. При обычном хранении зерновые культуры становятся непригодными к употреблению через три месяца, вакуум увеличивает этот срок до года. Мука, сахар и рис могут храниться в сухом помещении до двух лет, вакуумная герметизация увеличивает этот срок на полтора года, то есть почти в два раза. Печенье со сроком годности в две недели в вакууме будет сохранять свои свойства до шести недель, то есть в три раза дольше.

Сохранение питательных веществ, аромата и вкуса

Продукты в обычной упаковке со временем теряют не только вкус, текстуру и аромат, они утрачивают свою пользе, при длительном хранении питательные вещества разрушаются. Хранение в морозилке продлевает срок возможного употребления, но не является выходом, под воздействием низких температур питательные вещества улетучиваются, образовавшиеся кристаллики льда меняют текстуру, вкус и аромат меняются не в лучшую сторону.

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Хранение в обычной камере холодильника не изменит текстуры, но запах и вкус пострадают, продукты в холодильнике всегда напитываются запахами друг от друга. Вакуумная герметизация решает сразу все вопросы, отсутствие необходимости заморозки позволяет сохранить первозданную текстуру, а отсутствие воздуха позволяет сохранить вкусовые и ароматические качества, питательные вещества тое останутся на месте.

Легкость в планировании питания

Вакуумная герметизация будет лучшим решением для тех, кто хочет планировать свой рацион заранее и внимательно следить за объемами порций. В каждый вакуумный пакетик можно поместить ровно такое количество пищи, которое ты планируешь употребить за один прием. Таким образом ты не только сохранишь еду свежей, но и сэкономишь время на ее приготовлении. Использую эту методику легко придерживаться диеты или реализовывать любую другую концепцию питания.

Финансовая экономия

Вакуумная упаковка еды отлично экономит расходы на питание. Каждый из продуктов будет храниться намного дольше, чем обычно, это позволит закупать еду оптом. Оптовые закупки намного выгоднее розничных, чем реже закупки — тем меньше расходы на транспорт и тем меньше времени будет потрачено. Вакуумные пакеты стоят совсем недорого, они быстро окупаются и позволяют сэкономить.

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