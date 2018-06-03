Опровергнута польза яичницы на завтрак

Долгое время утверждалось, что яичница является отличным источником белка, который заряжает организм человека энергией на весь день, и потому это наиболее подходящее блюдо для завтрака. Однако зарубежные диетологи выступили с предложением воздерживаться от ее употребления по утрам. На самом деле ученые ничего не имеют против употребления куриных яиц. Критические замечания исследователей относятся прежде всего к такому популярному блюду, как яичница с колбасой или беконом по утрам. От ее постоянного употребления научные специалисты настоятельно советуют отказаться. Сотрудники Каролинского института в Стокгольме заявили о том, что даже незначительное количество жареного мяса в ежедневном завтраке повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

«Ежедневно употребляемые 50 граммов жареного красного мяса повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%», — констатировали шведские ученые.