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Опровергнута польза яичницы на завтрак
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Опровергнута польза яичницы на завтрак 

МедикФорум 23 минуты назад
Фото: МедикФорум
Долгое время утверждалось, что яичница является отличным источником белка, который заряжает организм человека энергией на весь день, и потому это наиболее подходящее блюдо для завтрака. Однако зарубежные диетологи выступили с предложением воздерживаться от ее употребления по утрам. На самом деле ученые ничего не имеют против употребления куриных яиц. Критические замечания исследователей относятся прежде всего к такому популярному блюду, как яичница с колбасой или беконом по утрам. От ее постоянного употребления научные специалисты настоятельно советуют отказаться. Сотрудники Каролинского института в Стокгольме заявили о том, что даже незначительное количество жареного мяса в ежедневном завтраке повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.
«Ежедневно употребляемые 50 граммов жареного красного мяса повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%», — констатировали шведские ученые.
Специалисты апеллируют к данным, полученным специалистами медицинского центра при Гарвардском университете, которые анализировали связь между регулярным употреблением жареного бекона и риском инсульта. Они установили, что ежедневное употребление 360 граммов жареного мяса (бекона) повышают риск развития инсульта у мужчин на 28%, а у женщин — на 19% в сравнении с теми, кто употребляет 90 граммов и менее. Медики рекомендуют употреблять на завтрак вареные куриные яйца или куриную грудку, не прибегая к жарке для приготовления блюд, — в особенности, если в них присутствуют бекон или колбаса. Кстати, особую пользу употребление яиц приносит женскому здоровью. Имеющиеся научные данные говорят о том, что женщины, которые едят шесть яиц в неделю, снижают риск развития у себя рака молочной железы на 44%. Ранее МедикФорум писал о том, какую пользу и какой вред для здоровья могут таить в себе суши и роллы.
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Женский форум
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