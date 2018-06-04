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Вкусная отрава, или какие популярные продукты из Китая лучше никогда не есть
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Вкусная отрава, или какие популярные продукты из Китая лучше никогда не есть 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Китай считается, пожалуй, крупнейшим поставщиком товаров, в том числе и продуктов питания, которые импортируются во многие страны мира. Однако эти китайские угощения могут серьезно навредить здоровью человека, поэтому их стоит занести в свой черный список.
Зеленый горошек
С 2005 на просторах Поднебесной появился поддельный зеленый горошек, изготавливают который из сои, красителя, а также метабисульфита натрия. Последний компонент опасен тем, что способен провоцировать рак и нарушение метаболизма, поэтому является запрещенным. Соль
В одном Китае производится 90 млн тонн соли ежегодно, но лишь 9% от этого количества можно применять в пищевой промышленности. Как оказалось, огромное количество соли здесь является непригодной к употреблению из-за высокого содержания тяжелых металлов и прочих опасных веществ. Такая соль, что очевидно, не должна попадать в продажу, однако некоторые недобросовестные производители продают ее под видом столовой.
Тофу
Несколько производителей из размещенной в КНР провинции Гуандун применяли сульфат железа и даже фекалии животных непосредственно для изготовления тофу, что удалось доказать в 2012. Указанная технология предоставляла возможность улучшить внешний вид продукта и значительно ускорить его созревание. Курица
С 2013 года в США продается куриное мясо из Китая, однако многие медики и эксперты в области безопасности пищевых продуктов недовольны таким решением. Дело в том, что данная страна является одной из лидирующий по развитию птичьего гриппа. Также здесь производится наибольшее в мире количество пестицидов, которым обрабатывается в том числе и зерно, выступающее кормом для птицы. Соевый соус
Выяснилось, что треть из популярных брендов соевого соуса добавляют в него 4-метилимидазол, который выступает достаточно сильным канцерогеном. Производитель настаивает, что его количество в составе соевого соуса незначительно, но несмотря на это от некачественного соевого соуса лучше отказаться. Консервированные персики
Ученые из Австралии в 2014 году провели тестирование указанного продукта производства Китая, установив, что допустимый уровень свинца в нем превышен в несколько раз. Из-за данного нарушения персики в таком виде оказывают отрицательное влияние на мозг, являясь особенно опасным для детей и беременных. Рис  Как выяснилось, из пищевых продуктов на территории Поднебесной чаще всего подделывают именно рис. Эта крупа создается посредством картофельного крахмала и пластика, которым закрепляют рисинки в требуемой форме. Употребление поддельного риса чрезвычайно опасно для здоровья человека.]]>
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