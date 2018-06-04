Вкусная польза: 9 интересных фактов о клубнике

СодержаниеПрогулка по страницам историиО вкусе и пользе: 9 интересных фактов о клубнике1. Помогает сохранить зрение2. Улучшает память3. Уменьшает вероятность возникновения рака4. Нормализует давление5. Снижает риск сердечного приступа6. Уменьшает выраженность морщин7. Помогает в снижении веса8. Полезна будущим матерям9. Показана в пожилом возрасте

Яркая, сладкая, ароматная… Клубника — одна из самых вкусных ягод, которые появляются в наших широтах в середине мая — начале июня и самый популярный ингредиент десертов, которые подают в лучших ресторанах мира. Какие свойства у этой ягоды и что интересного, важного и полезного мы должны о ней знать?

Прогулка по страницам истории

Первый в мире торт был приготовлен с ягодами клубники. Американские индейцы соединили кукурузную муку и яркие плоды и запекли. Испанским колонизаторам настолько сильно понравился «клубничный хлеб», что они создали свой рецепт. Вскоре появилась целая коллекция сладких десертов.

С древних времен клубнике предписывали волшебные свойства. Например, в Баварии ее ягоды нужно было вешать в специальных корзинах на рога коров. Люди считали, что клубнику любят феи и в обмен на нее могут одарить скот хорошими надоями.

В разное время клубникой лечили «разбитое сердце и плохое настроение, простудные заболевания и болезни желудка. Ее выращивали для царского и королевского стола, но долгое время она была роскошью даже для праздничного застолья.

Сегодня ее вкусом может насладиться каждый желающий. Клубнику выращивают во всех уголках планеты, за исключением Австралии и полюсов, в мире насчитывается больше шестисот ее сортов! При этом ученые уверяют: сладкая ягода очень полезна для здоровья!

О вкусе и пользе: 9 интересных фактов о клубнике

Самая крупная клубника была выращена в 1983-м году в Соединенных Штатах Америки. Ее вес составлял 231 грамм, и это было единственное достоинство плода. Ягода была очень водянистой и кислой.

По мнению исследователей, самой полезной с точки зрения пищевой ценности является темная ягода — в ней больше витаминов и антиоксидантов, минеральных веществ, при этом ее размер не имеет значения. Но на Земле встречаются и светлые ягоды клубники. Так, белые плоды с красными семенами по вкусу напоминают ананас.

Самое важное, что следует знать о полезном десерте — есть клубнику нужно только в сезон, регулярно и в значимых количествах. Каждый год международная организация Environmental Working Group публикует список самых „грязных“ продуктов питания в мире — то есть с высоким содержанием пестицидов, и клубника обязательно входит в него. Так что если и употреблять ягоду, то лучше свою — выращенную на приусадебном участке либо приобретенную у проверенного производителя. Только такая клубника обладает полезными свойствами:

1. Помогает сохранить зрение

Три порции клубники в день помогает снизить риск макулярной дегенерации сетчатки глаза, которая является одной из распространенных причин потери зрения в зрелом возрасте. Антиоксидантные свойства ягоды помогают также предотвратить возникновение катаракты, а витамины С и В содействуют укреплению роговицы глаз и сетчатки, защищают глаза от вредного УФ-излучения.

Факт!

Клубника — кладезь витамина С. Всего одна чашка ягод в день гарантирует 100% суточной нормы витамина! Интересно, что в замороженных плодах количество „аскорбинки“ практически не уступает ягодам только что с грядки, а вот на пастилу и варенье надеяться не стоит — кулинарная обработка разрушает витамин С.

2. Улучшает память

Ежедневное потребление сладкой ягоды способствует укреплению кратковременной памяти и может служить одной из мер профилактики болезни Альцгеймера. Исследования, проведенные среди пожилых женщин, показали, что регулярное включение черники и клубники в меню, за счет содержания антоцианов и других флавоноидов, связано с более медленным снижением когнитивных функций. Кроме того, клубника помогает поддерживать правильное функционирование нервной системы за счет укрепления нейронных связей.

Факт!

В одной ягодке клубники около 200 семян, причем все они хранятся не внутри плода, как у большинства существующих растений, а снаружи.

3. Уменьшает вероятность возникновения рака

Клубника является рекордсменом по содержанию эллаговой кислоты. Последняя известна ученым благодаря способности останавливать мутацию раковых клеток и бороться с главными виновниками воспалительных процессов в организме — свободными радикалами. Среди продуктов с высоким содержанием данного вещества, она занимает почетное третье место.

Это интересно!

Самые сладкие ягоды клубники — мелких сортов и они же более ароматные. При этом содержание сахара в клубнике уступает количеству, содержащемуся в лимонах.

Рецепт!Клубничный пирог за 30 минут

3 куриных яйца взбить со 120 г сахара добела, добавить пакетик ванилина и постепенно ввести 150 г муки. Форму для выпечки смазать растительным маслом, сверху присыпать мукой и выложить 250 г клубники. Сверху вылить тесто. Выпекать в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке в течение получаса.

4. Нормализует давление

В спелых ягодах клубники находятся „залежи“ магния и калия, известные своей способностью регулировать кровяное давление. При этом стоит иметь в виду, что употреблять ягоды можно не всем. По мнению доктора медицины Питера Гельфанда, высокая концентрация калия в десерте несовместима с приемом некоторых лекарств, например, категории бета-блокаторов. Если вы принимаете медицинские препараты, обсудите возможность употребления клубники с врачом.

Факт!

В одной чашке ягод — 30% суточной нормы магния. Для женщин этот факт полезен тем, что магний помогает пережить симптомы ПМС — за счет расслабления гладкой мускулатуры и тем самым снижения болевых ощущений.

5. Снижает риск сердечного приступа

В клубнике ученые Гарвардского университета обнаружили антоцианы — класс флавоноидов, которые при регулярном потреблении снижают вероятность сердечного приступа у 32% женщин. Эффект обусловлен защитой сосудов от повреждений, вызванных холестерином. Чтобы получить пользу, есть ягоды следует не менее трех раз в неделю.

А вы знали?

Мыть клубнику нужно непосредственно перед употреблением, если сделать это раньше, из-за повреждения очень тонкой кожицы, ягоды стекут и потеряют часть полезных свойств.

6. Уменьшает выраженность морщин

Клубника богата витамином С, без которого невозможно сохранить красоту и молодость кожи. Этот витамин необходим для производства в организме коллагена, поддерживающего упругость и эластичность кожных покровов, и он же противостоит вредному воздействию свободных радикалов — главных виновников преждевременного старения. Регулярное потребление сладких ягод сделает морщины и заломы на коже менее заметными, а косметические маски на основе ягодного пюре помогут осветлить пигментные пятна.

На заметку!

Клубника содержит яблочную кислоту, которая обладает способностью отбеливать зубы. Вот почему стоматологи рекомендуют чаще налегать на сладкие спелые плоды.

7. Помогает в снижении веса

В клубнике низкое содержание сахара и нет жиров, что делает эту ягоду отличным вариантом перекуса для людей, сидящих на диете. Тем более, что в 100 граммах продукта всего 33 калории. Кроме того, у клубники невысокий гликемический индекс (40), а значит, лакомство можно употреблять при сахарном диабете. Ягода полезна всем, кто хочет сохранить тело подтянутым в период отпусков или, напротив, решил наконец-то заняться своей фигурой.

Факт!

Ученые утверждают, что включение ягод клубники в ежедневное меню повышает эффективность похудения на 24%, при условии, что человек выбирает здоровые блюда, питается сбалансировано и рационально. За эффект снижения веса благодарить нужно вещество антоциан, обладающее „жиросжигающими“ свойствами.

Рецепт!Вареники с клубникой в пароварке

Легкий рецепт, по которому получится отличный завтрак или обед для тех, кто на диете и не только!

800 г муки соединить с 1,5 ст. теплого кефира 3,2% жирности, положить чайную ложку соды и щепотку соли, вбить одно яйцо. Замесить тесто и оставить его под полотенцем на 20 минут. Тесто раскатать пластом и вырезать стаканом основу для вареников. На каждую положить начинку — нарезанную кубиками клубнику и сахар по вкусу (понадобится 0,5 кг ягод), защипнуть края. Выложить вареники в емкость пароварки и готовить 5-6 минут.

8. Полезна будущим матерям

Клубнику полезно есть будущим матерям. Исследования показывают, что если представительница прекрасного пола употребляет ягоды, будучи уже в положении, риск возникновения аллергии на красные плоды у ее ребенка минимален. Клубника также полезна тем, что содержит фолиевую кислоту, своевременный прием которой снижает вероятность возникновения дефектов нервной трубки у плода.

На заметку!

Ввиду высокого содержания клетчатки, клубника стимулирует пищеварение и помогает предупредить запоры.

9. Показана в пожилом возрасте

Клубника изобилует магнием, калием, витаминами К и С, которые необходимы для здоровья костей. Ведь не секрет, что с возрастом кости становятся менее прочными и более хрупкими. Еще ягоды показаны тем, кто регулярно занимается спортом, поскольку помогают справиться с болевыми ощущениями в мышцах после тренировки.

Осторожно!

Злоупотребление клубникой может способствовать возникновению или обострению существующих хронических заболеваний. Соблюдайте меру, в особенности, если у вас диагностированы заболевания желудочно-кишечного тракта и болезни почек.

Клубника — источник воды, пищевых растительных волокон (пектина, клетчатки), простых углеводов, фруктовых кислот, витаминов и минералов. Клубника входит в рацион питания наряду с другими ягодами, фруктами, овощами и зеленью. Как источник витаминов С, В и РР, особенно полезна для иммунной, нервной и сосудистой систем. Способствует очищению кишечника, показана при запорах.

Полезна для людей с повышенным артериальным давлением, поскольку обладает мочегонным эффектом и уменьшает отечность.

Содержит очень мало калорий 40 на 100 г, из-за чего показана людям с ожирением и следящим за весом.

С осторожностью стоит употреблять спелые плоды детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям с непереносимостью, т.к. клубника может вызывать аллергоподобную реакцию из-за выделения гистамина, при наличии фотодерматоза может усиливать процесс. Может быть противопоказана людям с обострением заболеваний пищеварительной системы.

Комментарий экспертаРухшана Валерьевна Неупокоева, врач высшей категории, врач-диетолог, кардиолог

Клубника — одна из самых ароматных ягод, которая содержит в себе удивительное многообразие свойств и качеств. Яркий цвет, прекрасный аромат и вкус чудесным образом улучшают настроение и уменьшают тягу к сладкому, помогая в снижении веса. Содержание в клубнике большого количества элементов делают ее незаменимым источником здоровья. Что же в ней содержится?

Клубника является отличным поставщиком антиоксидантов, таких как витамин С, эллаговая кислота, а значит помогает нам сохранить молодость, замедлить старение кожи, поддержать наш иммунитет на достаточном уровне для борьбы со стрессом, инфекциями и другими патогенными агентами, даже с раковыми клетками. Фолиевая кислота, кальций, фосфор, железо и марганец придадут сил и бодрости в моменты усталости и вялости.

В клубнике, как и в других ягодах, много пектина, который необходим нам для улучшения пищеварения, уменьшения плохого холестерина в крови. Калий стабилизирует артериальное давление и предотвращает негативное влияние натрия на организм, что уменьшает отеки. В разумных пределах, 15-25 ягод клубники в неделю полезно есть людям с гипертонической болезнью и аритмиях, при анемии, сахарном диабете, при воспалительных заболеваниях горла и носа, неприятном запахе изо рта, при повышенной умственной и физической деятельности.

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