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Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской
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Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская, похудевшая на 30 кг., поделилась рецептом правильного пирога и рассказала, чем полезны отруби.
Завтрак
ПП-пирог с яблоком
Отруби — 30 г.
Кукурузная мука — 20 г.
Яйцо — 1 шт.
Соевое молоко — 2 ст. л.
Творог — 50 г.
Яблоко
Разрыхлитель
Яйцо взбейте с разрыхлителем и соевым молоком. Просейте кукурузную муку, добавьте отруби, творог и хорошо перемешайте. Из теста сформируйте основу с бортиками. Выложите нарезанное тонкими ломтиками яблоко. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов. Подавайте с веточками мяты.
Перекус
Творог с отрубями и орехами
Совет! Отруби — отличный источник пищевых волокон. Проходя по пищеварительному тракту, они «собирают» токсины и вредные вещества, выводя их из организма. Отруби богаты витаминами группы В, РР, Е, А, К. Обязательно включите их в свой рацион: добавляйте в супы, каши, творог или тесто при приготовлении пп-десертов.
Блин из кабачка с курицей
Цукини — 1 шт.
Рисовая мука — 2 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Курица — 100 г.
Нежирный сыр — 20 г.
Цукини и сыр натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, рисовую муку и перемешайте. Сформируйте блин, диаметром на всю сковороду. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Для начинки обжарьте курицу на сухой сковороде с добавлением прованских трав и зелени. Выложите на блин и сложите наполовину.
Перекус
Брускетта с баклажаном
Цельнозерновой хлеб — 30 г.
Баклажан — 20 г.
Помидор — 1/2 шт.
Базилик
Хлеб обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Овощи нарежьте кубиками. Обжарьте на сухой сковороде и тушите под закрытой крышкой до готовности. Выложите на хлеб. Украсьте базиликом. Готово!
Салат с креветками
Моцарелла — 20 г.
Помидоры черри — 6 шт.
Креветки — 100 г.
Базилик
Креветки обжарьте на сковороде-гриль. Помидоры разрежьте наполовину. Смешайте ингредиенты. Заправьте соусом из оливкового масла и лимонного сока.
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