Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская , похудевшая на 30 кг., поделилась рецептом правильного пирога и рассказала, чем полезны отруби.

Завтрак

ПП-пирог с яблоком

Отруби — 30 г.

Кукурузная мука — 20 г.

Яйцо — 1 шт.

Соевое молоко — 2 ст. л.

Творог — 50 г.

Яблоко

Разрыхлитель

Яйцо взбейте с разрыхлителем и соевым молоком. Просейте кукурузную муку, добавьте отруби, творог и хорошо перемешайте. Из теста сформируйте основу с бортиками. Выложите нарезанное тонкими ломтиками яблоко. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов. Подавайте с веточками мяты.

Перекус

Творог с отрубями и орехами

Совет! Отруби — отличный источник пищевых волокон. Проходя по пищеварительному тракту, они «собирают» токсины и вредные вещества, выводя их из организма. Отруби богаты витаминами группы В, РР, Е, А, К. Обязательно включите их в свой рацион: добавляйте в супы, каши, творог или тесто при приготовлении пп-десертов.

Блин из кабачка с курицей

Цукини — 1 шт.

Рисовая мука — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Курица — 100 г.

Нежирный сыр — 20 г.

Цукини и сыр натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, рисовую муку и перемешайте. Сформируйте блин, диаметром на всю сковороду. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Для начинки обжарьте курицу на сухой сковороде с добавлением прованских трав и зелени. Выложите на блин и сложите наполовину.

Перекус

Брускетта с баклажаном

Цельнозерновой хлеб — 30 г.

Баклажан — 20 г.

Помидор — 1/2 шт.

Базилик

Хлеб обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Овощи нарежьте кубиками. Обжарьте на сухой сковороде и тушите под закрытой крышкой до готовности. Выложите на хлеб. Украсьте базиликом. Готово!

Салат с креветками

Моцарелла — 20 г.

Помидоры черри — 6 шт.

Креветки — 100 г.

Базилик

Креветки обжарьте на сковороде-гриль. Помидоры разрежьте наполовину. Смешайте ингредиенты. Заправьте соусом из оливкового масла и лимонного сока.