Как сделать полезную еду вкусной: советы от шефа

Симус Маллен — один из самых знаменитых шеф-поваров Нью-Йорка, ресторатор и автор кулинарных книг. Сегодня мы делимся его советами о том, как при помощи подручных средств превратить обычную пищу, которую мы едим каждый день, в кулинарные шедевры. Оказывается, это очень легко.

Итак, вот что вам понадобится.

Специи и пряные травы

Порой, когда дело доходит до специй, мы боимся переборщить. А зря. Лишняя щепотка соли или молотого перца иногда способна сотворить чудо. Если взять небольшую горсть ароматных трав — базилика, кинзы, — мелко её нарезать и приправить обычные овощи, то получится очень вкусный салат. Представьте варёную курицу без соли и перца — такое блюдо вряд ли покажется вам аппетитным (даже если вы на диете). Но стоит приправить птицу лимонной цедрой, крупной морской солью, тимьяном и розмарином, как диетическое блюдо станет настоящим шедевром.

Хорошая соль

На рынке постоянно появляются интересные бренды, которые продают разные виды соли. Например, соль-мерло — она выпаривается в одноимённом вине, благодаря чему обретает яркий виноградный аромат и вкус. Она идеально сочетается с сырами, десертам и соусам. Гималайская розовая соль — одна из самых полезных. Её возраст — около 200—250 миллионов лет, а добывают её в неприступных горных районах Гималаев. Розовая соль не задерживает воду в организме и отлично оттеняет вкус блюд. Фото: shutterstock.com Баланс

Для того чтобы сделать блюдо максимально вкусным, соблюдайте баланс солёного, сладкого, кислого и острого. Причём сладость — это необязательно белый сахар. Неожиданные сочетания часто оказываются очень вкусными — взять тот же горький шоколад с морской солью или перцем чили. Попробуйте сыр с брусничным джемом, рис на кокосовом молоке с корицей или запечённого лосося с виноградом и тимьяном. Используйте натуральную сладость фруктов и ягод для создания необыкновенного вкуса.

Сервировка

Любое блюдо станет вкуснее, если его красиво подать — так уж устроен наш мозг. Старайтесь каждый приём пищи превращать в ритуал. Для начала обновите посуду — она должна вам нравиться (и это никак не связано с её ценой). Затем купите красивые салфетки и скатерть. Пускай у вас всегда будут под рукой ароматические свечи — их можно зажечь вечером, во время ужина. Главное — ориентируйтесь на собственное чувство прекрасного. И забудьте о том, чтобы есть из пластиковых контейнеров или перед телевизором. Это убивает всё наслаждение.

Фирменная заправка

Если вы не любите овощные салаты, значит вы просто неправильно их заправляете. Лимонный сок, бальзамический и яблочный уксус подойдут для заправки на скорую руку. Если есть время, придумайте что-то посложнее. Например, добавьте к горьким салатным листьям смесь из йогурта, сметаны и лимонного сока — получится сытно и полезно. А привычное оливковое масло можно смешать с прованскими травами или сушёным базиликом — лёгкий салат будет благоухать ароматами лета.