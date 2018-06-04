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23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама
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23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
«Черт побери, почему я не знал этого раньше!» — только и воскликнешь ты.
Весь кухонный опыт поколений и наций — в одной подборке! Главное, удостоверься, что в картонной коробке, в которой ты живешь, есть кухня.
maximonline.ru  Текст: Антон Городецкий @gorod_anton
1. Отрежь нужный кусок сыра вместе с упаковкой.
И не выбрасывай ее — используй как чехол для оставшегося сыра.
2. Смажь куриные яйца растительным маслом.
Перед тем как убрать их в холодильник — так они останутся свежими на три-четыре недели дольше.
3. Чисти имбирь чайной ложкой.
4. Чтобы разрезанный торт не черствел…
…прикрепи зубочистками к месту разреза кусок хлеба. Пусть черствеет он.
5. Проткни лимон зубочисткой и слегка надави на него.
Лайфхак работает для рецептов, в которых требуется лишь несколько капель лимонного сока. Затем прикрой отверстие скотчем и убери лимон в холодильник.
6. Добавь в банку с остатками майонеза немного уксуса.
А также оливкового масла и специи — получишь отличную заправку для салата и заодно чистую банку после.
7. Смочи свежие ягоды в слабом уксусном растворе.
Чтобы они не заплесневели.
8. Храни лук и чеснок в перфорированных бумажных пакетах.
Они продержатся без плесени минимум два месяца.
9. Порезанный авокадо храни вместе с долькой лука.
Так оно не будет чернеть. Альтернативный вариант — сбрызнуть авокадо яблочным уксусом.
10. Храни яблоки и картофель вместе.
Содержащийся в яблоках этилен не позволит картошке пустить ростки.
11. Залей в банку с остатками Nutella горячее молоко.
Наш любимый кухонный лайфхак: как следует встряхни — и получи горячий шоколад!
12. Вот отличный способ почистить манго.
13. Храни ананасы вверх ногами.
Так они быстрее созреют. Главное, не забудь оборвать им листья.
14. Сельдерей храни в фольге.
Так он проживет аж целый месяц. Тот же прием работает с брокколи.
15. Банки с ореховым маслом тоже храни вверх ногами.
Проще будет его оттуда доставать.
16. Оборачивай корешок связки бананов скотчем.
Они начнут чернеть на 3-5 дней позже.
17. Не выбрасывай желтеющую зелень.
Мелко нарежь, смешай с оливковым маслом (или растопленным сливочным) и залей смесь в формы для льда — пригодится в пасте и всяких там салатах.
18. Спрячь латук в бумажный пакет.
Прежде чем убрать его в холодильник, разумеется. И не обрывай вялые листья — так сердцевина останется свежей дольше.
19. Засохшие чипсы и крекеры можно вернуть к жизни.
Засунув их в микроволновку (или духовку).
20. В той же духовке можно ускорить процесс дозревания бананов.
21. Разогревай пиццу на сковородке.
Масло в корке вернет ей былую хрусткость.
22. Используй канцелярскую кнопку, чтобы вареное яйцо было проще чистить.
23. Интенсивно потряси яйцо 2-3 минуты.
Затем свари — получится настоящее золотое яйцо.
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