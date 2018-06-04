23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

«Черт побери, почему я не знал этого раньше!» — только и воскликнешь ты.

Весь кухонный опыт поколений и наций — в одной подборке! Главное, удостоверься, что в картонной коробке, в которой ты живешь, есть кухня.

maximonline.ru Текст: Антон Городецкий @gorod_anton

1. Отрежь нужный кусок сыра вместе с упаковкой.

И не выбрасывай ее — используй как чехол для оставшегося сыра.

2. Смажь куриные яйца растительным маслом.

Перед тем как убрать их в холодильник — так они останутся свежими на три-четыре недели дольше.

3. Чисти имбирь чайной ложкой.

4. Чтобы разрезанный торт не черствел…

…прикрепи зубочистками к месту разреза кусок хлеба. Пусть черствеет он.

5. Проткни лимон зубочисткой и слегка надави на него.

Лайфхак работает для рецептов, в которых требуется лишь несколько капель лимонного сока. Затем прикрой отверстие скотчем и убери лимон в холодильник.

6. Добавь в банку с остатками майонеза немного уксуса.

А также оливкового масла и специи — получишь отличную заправку для салата и заодно чистую банку после.

7. Смочи свежие ягоды в слабом уксусном растворе.

Чтобы они не заплесневели.

8. Храни лук и чеснок в перфорированных бумажных пакетах.

Они продержатся без плесени минимум два месяца.

9. Порезанный авокадо храни вместе с долькой лука.

Так оно не будет чернеть. Альтернативный вариант — сбрызнуть авокадо яблочным уксусом.

10. Храни яблоки и картофель вместе.

Содержащийся в яблоках этилен не позволит картошке пустить ростки.

11. Залей в банку с остатками Nutella горячее молоко.

Наш любимый кухонный лайфхак: как следует встряхни — и получи горячий шоколад!

12. Вот отличный способ почистить манго.

13. Храни ананасы вверх ногами.

Так они быстрее созреют. Главное, не забудь оборвать им листья.

14. Сельдерей храни в фольге.

Так он проживет аж целый месяц. Тот же прием работает с брокколи.

15. Банки с ореховым маслом тоже храни вверх ногами.

Проще будет его оттуда доставать.

16. Оборачивай корешок связки бананов скотчем.

Они начнут чернеть на 3-5 дней позже.

17. Не выбрасывай желтеющую зелень.

Мелко нарежь, смешай с оливковым маслом (или растопленным сливочным) и залей смесь в формы для льда — пригодится в пасте и всяких там салатах.

18. Спрячь латук в бумажный пакет.

Прежде чем убрать его в холодильник, разумеется. И не обрывай вялые листья — так сердцевина останется свежей дольше.

19. Засохшие чипсы и крекеры можно вернуть к жизни.

Засунув их в микроволновку (или духовку).

20. В той же духовке можно ускорить процесс дозревания бананов.

21. Разогревай пиццу на сковородке.

Масло в корке вернет ей былую хрусткость.

22. Используй канцелярскую кнопку, чтобы вареное яйцо было проще чистить.

23. Интенсивно потряси яйцо 2-3 минуты.

Затем свари — получится настоящее золотое яйцо.