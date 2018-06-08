Ещё
До +21 ожидается 9 июня в Псковской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

До +21 ожидается 9 июня в Псковской области 

Псковское Агентство Информации 2 часа назад
9 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +16 до +21.
Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление — низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка — в норме.
Просмотров: 7 Распечатать Обсудить Добавить свою новость
Это неполный текст новости
Псковское Агентство Информации: последние новости
Мужчина на кухне – 2.0. № 20. Лапша для друзей (ВИДЕО) Залитых гудроном собак пытаются спасти псковские зоозащитники (ВИДЕО) II Международный фестиваль «ЭТНО-МОДА-ПСКОВ-2018» пройдет в июле
Женский форум  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бросил невесту, когда узнал, что она эскортница»136
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади25
Самого сильного в мире человека травят в Сети5
Ужасающие фото звезд до и после пластики25
Самой сексуальной стала модель с 4-м размером21
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
01:00
Голое платье Бузовой произвело фурор
Звёзды
00:54
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади
Звёзды
03:41
Бывшая участница «Дома‐2» завела роман с женщиной
Звёзды
06:38
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение