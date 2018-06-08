До +21 ожидается 9 июня в Псковской области 

9 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +16 до +21.
Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление — низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка — в норме.
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