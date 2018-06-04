Рецепт дня: Смузи с овсянкой 

Sobesednik.ru предлагает приготовить овсяный смузи — сытный и питательный перекус для тех, кто следит за здоровьем.
Этот смузи — отличная альтернатива полноценному приему пищи для тех, кто всегда на бегу. Его приготовление займет считаные минуты, а еще его можно перелить в бутылочку и взять с собой на работу/в университет/на прогулку. Поэтому у вас не будет ни одного повода «забыть» про свой обед. Да вы и не захотите!
Что понадобится:
1/4 стакана овсяных хлопьев
1/2 стакана обезжиренного йогурта
2 ч. л. меда
1 банан
1/2 стакана нежирного молока
1/4 ч. л. молотой корицы
1. Овсяные хлопья измельчите в кофемолке и смешайте с молотой корицей.
2. В блендере смешайте обезжиренный йогурт, молоко, мед, банан и сухие ингредиенты.
3. Взбивайте, пока масса не станет однородной.