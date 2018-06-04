Быстро приготовить обед — не проблема для опытных кулинаров, даже если они находятся на природе. Например, можно пожарить на гриле мясные шарики, подать к ним свежие овощи и свежую зелень с грядки. Обед готов!
Мясные шарики на гриле/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
200 г мякоти говядины,
300 г мякоти свинины,
2 ломтика пшеничного хлеба,
1 зубчик чеснока,
50 г зеленого лука,
по 2 веточки петрушки и мяты,
1 яйцо,
веточки розмарина в качестве «шпажек»,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
Мякоть говядины и свинины измельчите в мясорубке. С хлеба срежьте корки, мякиш замочите. Чеснок мелко порубите. Зеленый лук, петрушку и мяту мелко нарежьте.
Мясо соедините с отжатым хлебом, чесноком, зеленью и яйцом. Посолите, поперчите и вымесите фарш.
Сформуйте из него небольшие шарики и нанижите на веточки розмарина. Обжарьте на гриле до готовности. На стол подайте с зеленью и помидорами.