Мясные шарики на гриле — мужчины скажут вам спасибо!

Быстро приготовить обед — не проблема для опытных кулинаров, даже если они находятся на природе. Например, можно пожарить на гриле мясные шарики, подать к ним свежие овощи и свежую зелень с грядки. Обед готов!

Мясные шарики на гриле/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

200 г мякоти говядины,

300 г мякоти свинины,

2 ломтика пшеничного хлеба,

1 зубчик чеснока,

50 г зеленого лука,

по 2 веточки петрушки и мяты,

1 яйцо,

веточки розмарина в качестве «шпажек»,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Мякоть говядины и свинины измельчите в мясорубке. С хлеба срежьте корки, мякиш замочите. Чеснок мелко порубите. Зеленый лук, петрушку и мяту мелко нарежьте.

Мясо соедините с отжатым хлебом, чесноком, зеленью и яйцом. Посолите, поперчите и вымесите фарш.

Сформуйте из него небольшие шарики и нанижите на веточки розмарина. Обжарьте на гриле до готовности. На стол подайте с зеленью и помидорами.