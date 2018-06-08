Балы под открытым небом пройдут в парке «Царицыно» на фестивале ко Дню России

Балы под открытым небом и уроки свободного танца пройдут на площадках фестиваля «День России. Московское время». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«В дни фестиваля в «Царицыно» пройдут настоящие балы под открытым небом с серией мастер-классов по старинным танцам — тем, которые были популярны в начале XX века. Профессионалы покажут, как танцевать вальс и полонез, падеспань и мазурку», — сказали в оргкомитете.

Отмечается, что на площадке фестиваля на Тверской площади всем желающим дадут уроки свободного танца, созданного танцовщицей Айседорой Дункан, и других популярных в 1920-е гг. танцев.

Ранее сообщалось, что мастер-классы по 30 видам танцев проведут в рамках фестиваля ко Дню России.

Фестиваль «День России. Московское время» пройдет 11 и 12 июня. Программа фестиваля расскажет о культурных эпохах с начала XX века и до наших дней. Посетителей ждут спектакли ведущих театров Москвы и регионов, цирковые шоу, мастер-классы по танцам, музыкальные концерты и спортивные игры.