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Балы под открытым небом пройдут в парке «Царицыно» на фестивале ко Дню России
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Балы под открытым небом пройдут в парке «Царицыно» на фестивале ко Дню России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Балы под открытым небом и уроки свободного танца пройдут на площадках фестиваля «День России. Московское время». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«В дни фестиваля в «Царицыно» пройдут настоящие балы под открытым небом с серией мастер-классов по старинным танцам — тем, которые были популярны в начале XX века. Профессионалы покажут, как танцевать вальс и полонез, падеспань и мазурку», — сказали в оргкомитете.
Отмечается, что на площадке фестиваля на Тверской площади всем желающим дадут уроки свободного танца, созданного танцовщицей Айседорой Дункан, и других популярных в 1920-е гг. танцев.
Ранее сообщалось, что мастер-классы по 30 видам танцев проведут в рамках фестиваля ко Дню России.
Фестиваль «День России. Московское время» пройдет 11 и 12 июня. Программа фестиваля расскажет о культурных эпохах с начала XX века и до наших дней. Посетителей ждут спектакли ведущих театров Москвы и регионов, цирковые шоу, мастер-классы по танцам, музыкальные концерты и спортивные игры.
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