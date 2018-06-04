Гостей фестиваля «День России. Московское время» ждет гастрономический праздник

11 и 12 июня на Тверской улице во время фестиваля «День России. Московское время» все желающие смогут попробовать популярные в прошлом веке блюда и познакомиться с современными кулинарными тенденциями.

В эти дни Тверская станет пешеходной зоной, сообщается на сайте Департамента торговли и услуг города Москвы.

На площадке «Время классики», посвященной началу XX века можно будет попробовать блинчики с телятиной, гречихой и уткой, красные блины с вареньем или сметаной.

На площадке «Становление нового государства» воссоздадут эпоху русского авангарда 1920-х. Гостям предложат «Революционный хот-дог» с тушенкой и капустным салатом, ватрушку с буржуазными сырами (авторская версия пиццы «Четыре сыра») и открытые пироги с бараньим или говяжьим фаршем, приготовленные в дровяной печи.

На площадке «Страна победившего социализма и послевоенные годы» (1930–1940-е) можно будет купить беляши, сосиски, эскимо и лимонад из столовой № 57 ГУМа.

Попробовать московскую котлету в свежеиспеченной булочке или котлету «Пятилетка» (в конфитюре из измельченной свеклы и лука, с добавлением руколы, цитрусового йогурта и соуса васаби) смогут посетители площадки «Оттепель». Здесь же будут готовить гриль-сэндвич «Оттепель», багет «Главмяс» и фирменное блюдо — котлету с сырком.

Гастрономической темой площадки «Время перемен» (1970–1980-е годы) станет популярная в СССР восточная кухня и такие грузинские блюда, как аджапсандал, чахохбили, долма и хинкали.

Площадка «Время новой России» (1990-е годы и начало XXI века) представит уличную еду — блины с разными начинками: с красной икрой, грибами и сыром, томленой куриной грудкой и со сладкими топингами.

На площадке «Современность» угостят бургерами «Черная мамба», картошкой фри, тостами с дыней и крабом, бриошами с маскарпоне и ягодами, а также гаспачо из черешни.