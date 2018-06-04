Ещё
Гостей фестиваля «День России. Московское время» ждет гастрономический праздник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гостей фестиваля «День России. Московское время» ждет гастрономический праздник 

Наш Теплый стан 42 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
11 и 12 июня на Тверской улице во время фестиваля «День России. Московское время» все желающие смогут попробовать популярные в прошлом веке блюда и познакомиться с современными кулинарными тенденциями.
В эти дни Тверская станет пешеходной зоной, сообщается на сайте Департамента торговли и услуг города Москвы.
На площадке «Время классики», посвященной началу XX века можно будет попробовать блинчики с телятиной, гречихой и уткой, красные блины с вареньем или сметаной.
На площадке «Становление нового государства» воссоздадут эпоху русского авангарда 1920-х. Гостям предложат «Революционный хот-дог» с тушенкой и капустным салатом, ватрушку с буржуазными сырами (авторская версия пиццы «Четыре сыра») и открытые пироги с бараньим или говяжьим фаршем, приготовленные в дровяной печи.
На площадке «Страна победившего социализма и послевоенные годы» (1930–1940-е) можно будет купить беляши, сосиски, эскимо и лимонад из столовой № 57 ГУМа.
Попробовать московскую котлету в свежеиспеченной булочке или котлету «Пятилетка» (в конфитюре из измельченной свеклы и лука, с добавлением руколы, цитрусового йогурта и соуса васаби) смогут посетители площадки «Оттепель». Здесь же будут готовить гриль-сэндвич «Оттепель», багет «Главмяс» и фирменное блюдо — котлету с сырком.
Гастрономической темой площадки «Время перемен» (1970–1980-е годы) станет популярная в СССР восточная кухня и такие грузинские блюда, как аджапсандал, чахохбили, долма и хинкали.
Площадка «Время новой России» (1990-е годы и начало XXI века) представит уличную еду — блины с разными начинками: с красной икрой, грибами и сыром, томленой куриной грудкой и со сладкими топингами.
На площадке «Современность» угостят бургерами «Черная мамба», картошкой фри, тостами с дыней и крабом, бриошами с маскарпоне и ягодами, а также гаспачо из черешни.
Наш Теплый стан: последние новости
«Мои Документы» напоминают об услугах для детей Детей и родителей приглашают на «праздник Науки» В пансионате для ветеранов войны состоялось дефиле
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»55
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?17
Боня уже не скрывает свою полноту1
Звезда «Дома-2» взбесила снимком дочки без трусов141
Что говорит о женщине форма ее груди23
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
00:58
Боня уже не скрывает свою полноту
Звёзды
01:23
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение