Попробовать теленка и запастись алтайскими сырами могут гости фестиваля «День России. Московское время»

Гостей фестиваля «День России. Московское время» 11 и 12 июня 2018 г. ждут культурная, торговая и гастрономическая программы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны»

«11 и 12 июня в столице пройдет фестиваль «День России. Московское время». На фестивальных площадках в московских парках в эти дни посетителей ждет увлекательная культурная программа: спектакли, концерты, мастер-классы. На городских площадках — площадь Революции, ул. Тверская, ул. Новый Арбат — добавятся торговая и гастрономическая программы. На ул. Профсоюзная развернется широкая фермерская ярмарка. Также в рамках фестиваля будут представлены сувениры FIFA», — говорится в сообщении. Так, на ул. Новый Арбат, площадях Тверской и Революции гости фестиваля, среди которых, конечно же, будут футбольные болельщики, смогут выбрать подарок на любой вкус — футболки, шапки, рюкзаки и сумки, сувенирные тарелки, игрушки, блокноты и магниты — всего 22 наименования сувениров, которые помогут стать ближе к большому футбольному празднику. А чтобы выбирать было не только интересно, но и вкусно, организаторы фестиваля предлагают попробовать мороженое и разнообразные сладости — пряники, карамель, печенье.