Попробовать теленка и запастись алтайскими сырами могут гости фестиваля «День России. Московское время» 

Гостей фестиваля «День России. Московское время» 11 и 12 июня 2018 г. ждут культурная, торговая и гастрономическая программы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны»
«11 и 12 июня в столице пройдет фестиваль «День России. Московское время». На фестивальных площадках в московских парках в эти дни посетителей ждет увлекательная культурная программа: спектакли, концерты, мастер-классы. На городских площадках — площадь Революции, ул. Тверская, ул. Новый Арбат — добавятся торговая и гастрономическая программы. На ул. Профсоюзная развернется широкая фермерская ярмарка. Также в рамках фестиваля будут представлены сувениры FIFA», — говорится в сообщении. Так, на ул. Новый Арбат, площадях Тверской и Революции гости фестиваля, среди которых, конечно же, будут футбольные болельщики, смогут выбрать подарок на любой вкус — футболки, шапки, рюкзаки и сумки, сувенирные тарелки, игрушки, блокноты и магниты — всего 22 наименования сувениров, которые помогут стать ближе к большому футбольному празднику. А чтобы выбирать было не только интересно, но и вкусно, организаторы фестиваля предлагают попробовать мороженое и разнообразные сладости — пряники, карамель, печенье.
Уточняется, что ассортимент товаров не ограничивается только спортивной тематикой — на прилавках будут представлены самые разнообразные изделия народных промыслов и блюда русской кухни. На площади Революции можно будет приобрести игрушки, изделия из льна, керамику, свечи, авторские украшения и даже музыкальные инструменты: гусли, балалайки и колесные лиры. А меню ресторанных шале позавидуют Гоголь и дядюшка Гиляй: перепела степные с таежным медом, донской теленок с томатами, открытые пирожки с уткой и травами, печеные утиные ножки со свежей репой, кулебяки, курники, бефстроганов в хлебном каравае, оленина на углях, шанежки с медовой морошкой, а для утоления жажды — травяные чаи, квас, морсы. В свою очередь на ул. Новый Арбат гостям предложат отведать расстегаи и пирожки, блинчики из черемуховой, гречишной и кедровой муки и рассольник, а также знакомые в России, но способные удивить болельщиков из других стран, гречневая каша и оригинальный рецепт печеного картофеля. Здесь же будут продавать уникальные предметы декора, которыми можно украсить свой дом — изразцовая плитка, изделия из фарфора, оригинальная керамика и украшения. Еще больший выбор сувениров ждет москвичей и гостей города на Тверской площади. Обойдя памятник Юрию Долгорукому можно будет рассмотреть и приобрести елецкие кружева, интерьерные игрушки ручной работы — кукол, зайцев и собачек, керамику, посуду и предметы декора ручной работы. Кроме того, на ул. Профсоюзная в дни фестиваля развернется широкая фермерская ярмарка: сыры из Алтая, Ярославской области и Республики Беларусь, арбузы и дыни из южного Казахстана, овощи, фрукты и ягоды из Тамбовской области и Чувашии, мед и мясо из Воронежской области, крымский чай и многое другое. Гуляя по ярмарке, гости могут перекусить или плотно пообедать. Рестораторы приглашают попробовать плов из казана, различные блюда из курицы и мяса, запивая все это кофе, смузи, чаем и заедая алтайским мороженым.