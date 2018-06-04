Как не насолить ребенку: соль в детском питании

СодержаниеБелая смерть или жизненно важный микроэлемент?Причины для контроля потребления солиКак не насолить малышу?

Пуд соли вместе съели: так говорят о парах, которые вместе прошли немало испытаний. Никто не станет отрицать, что быть родителем тоже испытание не из легких — маму и папу поджидают и бессонные ночи, и болезни, и маленькие бедки вперемешку с седыми прядями. И любое нарушение здоровья ребенка губит немало нервных клеток у родных. MedAboutMe разбирается, как тот самый пуд соли может повлиять на детский организм, и за сколько лет ВОЗ рекомендует его все-таки съесть.

Белая смерть или жизненно важный микроэлемент?

Наряду с сахаром соль причисляют к вредным факторам: на здоровье она влияет губительно, от нее и гипертония, и инфаркты, и даже «отложения солей». Во всем виновата белая смерть! Правда ли?

С солью, как и со всеми элементами питания, действует принцип дозы: в малых количествах лекарство, в больших — яд. Исследователи утверждают: если взрослые в России станут есть в два раза меньше соли, то ежегодно у нас не будут умирать почти 50 000 человек. Именно такое количество народа погибает из-за сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных, увы, пересаливанием.

Ведь не зря же мы узнали про соль только примерно за 500 лет до наступления нашей эры. До этого периода пища была совершенно несоленой, да и после начала разработки соляных копей, выпаривания из морской воды соль еще долгое время была роскошью. Дороговизна соли была так высока, что мы до сих пор помним примету: рассыпать ее — к ссоре. Конечно, если на полу вдруг окажется месячный заработок, избежать упреков и скандалов непросто.

Но если совсем отказаться от соли не только из солонки, но и избегать продуктов, богатых добавленным или природным натрием, то продолжительность жизни может сократится. Без натрия в нашем теле перестанут нормально работать мышцы, сосуды, нервная система. Этот базовый элемент обязательно должен присутствовать в человеческом рационе.

Как обходились люди без соли, такого важного микроэлемента, до начала ее повсеместной разработки, а потом и промышленного производства? Натрий как элемент присутствует во многих продуктах питания. Особенно богаты им томаты, молоко и его производные, мясо, морская рыба. Да и сам способ обработки пищи в печах помогал: в золе также есть натрий, а при запекании или обжаривании сложно обойтись без попадания частичек золы в еду. И этого количества натрия вполне хватало для здоровья.

Причины для контроля потребления соли

Еще не так давно нормы употребления соли взрослыми, согласно рекомендациям ВОЗ, были в два раза выше, чем сегодня. И даже детскую еду советовали немного подсаливать. Однако сегодня все не так. Почему?

Исследователи ВОЗ утверждают: еще 20 лет назад мы были намного более физически активны, чем сегодня. А мышечные сокращения требуют большего количества натрия в организме, поэтому и спортсменам, и тем, кто занят на тяжелой работе, рекомендации по употреблению соли можно не изменять. А вот всему остальному населению придется перестать баловаться солененьким ради собственного здоровья и жизни.

«Щепотка соли» — такое название придумали проекту, благодаря которому в Монголии началось снижение употребления соли. До начала проекта соль использовалась в количествах, в три раза превышающих норму: монголы съедали по 15 грамм в день на одного взрослого. Помимо разъяснительной работы с женщинами, готовящими пищу дома, в проект были вовлечены и производители продуктов питания.

Удивительно, но сокращение количества соли, к примеру, в хлебе на 12% не заметил ни один потребитель. Продажи у компании, участвовавшей в проекте, не упали, а вскоре и их конкуренты перешли на более здоровую рецептуру.

В Аргентине проект по снижению потребления соли проходит под лозунгом «Меньше соли — лучше жизнь». Государственная программа ориентируется на производителей продуктов, вынуждая их изменять рецепты. А в домах рекомендуют избегать постоянного нахождения солонки на столах: если за солью надо встать и дотянуться до полки кухонного шкафа, то велики шансы, что о ней или не вспомнят, или не пойдут.

Проекты различных государств при поддержке ВОЗ ориентированы не на достижение целей локального характера. Все это — часть Глобального плана действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями, и снижение употребления соли — один из 9 шагов, направленных на снижение основных причин преждевременной смертности от болезней сердца и инсультов.

Комментарий экспертаОлег Честнов, доктор, помощник Генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения

Если до 2025 года мы достигнем цели по снижению глобального потребления соли на 30%, можно будет спасти миллионы людей от смерти из-за болезней сердца, инсультов и связанных патологий. Соль присутствует практически во всех продуктах питания, употребляемых в пищу, или в результате содержания высокого уровня соли в большинстве переработанных продуктов, или из-за добавления соли в процессе приготовления блюд дома.

Чтобы достигнуть цели в ближайшие 7 лет, необходимо начать действовать уже сегодня, и не только с контролем еды взрослых, но и правильного питания детей.

Как не насолить малышу?

От бабушек можно слышать распространенные советы молодым родителям: малыш плохо ест? Ну так надо сделать еду повкуснее, добавить сахару, маслица, посолить. Задуматься о добавлении различных «вкусностей» несложно: стоит только раз попробовать детские каши и пюре, чтобы понять, что натуральный продукт — абсолютно пресный. Понравится ли он ребенку? Не в этом ли причина детских капризов за столом?

Специалисты утверждают: совсем не в этом. Добавление соли, сахара или масла сверх положенных норм только навредит. И для этого есть ряд причин.

Дети капризничают за столом из-за множества разных факторов. Самая главная причина отказа при первой пробе прикорма — детский консерватизм. Малыши с осторожностью пробуют новые вкусы и привыкают к ним, и этот защитный механизм заложен природой. Чтобы ребенок начал есть какой-либо овощ, его порой необходимо предложить 10-15 раз, день за днем, невзирая на отказы. Различные добавки сахара и масла приводят к высокой нагрузке на пищеварительную систему, обмен веществ, что дает начало развитию заболеваний. Раннее детское ожирение, также, как и диабет, сегодня перестали быть редкими диагнозами. Добавление соли приводит в первую очередь к патологиям мочевыводящей системы, почки работают с перегрузкой. Второе последствие подсаливания детской пищи — гипертония, и она также из болезней пожилых сегодня переместилась в категорию «молодых» заболеваний, и у детей ее регистрируют все чаще. Более того: все добавки для малышей совершенно бесполезны. В раннем возрасте до года вкусовые сосочки языка, распознающие вкусы, не развиты, и дети не различают, соленая пища или пресная. Поэтому и физиологическое изменение вкуса грудного молока в сторону более солоноватого не вызывает отказов от груди. А вот если раньше положенного начать вводить «вкусовые добавки» в меню малыша, вкусовые сосочки начнут развиваться более быстро. И ребенку потребуется солить или подслащивать пищу в значительно больших количествах, чем нужно и можно для здоровья. Ранний ввод соли и сахара приводит к более высокой потребности в них.

Утверждение про нарастающую потребность во «вкусе» подтвердили австралийские ученые. Они в течение нескольких лет наблюдали за детьми от 2 до 16 и выявили: те дети, которые получали до школы пищу с повышенным количеством соли, обожали сладости к периоду пубертата. Их больше, чем сверстников, влекли конфеты, шоколадки, пирожные и газировка. Риск ожирения у детей возрастал почти на треть, даже если в целом в семье все придерживались здорового питания и не имели генетической склонности к полноте и болезням обмена веществ.

Итак, сколько соли надо маленькому ребенку?

Детям до года в сутки надо 0,2 г соли. Однако надо помнить, что это не только та соль, которую добавляют в кашу или пюре. В грудном молоке на каждые 100 мл содержится 0,17 г натрия, так малыш в течение дня получает необходимый микроэлемент с молоком или его заменителем: в смесях также есть натрий.

Если ребенок питается диетическими или лечебными смесями, надо строго контролировать их количество и ни в коем случае не переводить малыша на специализированные заменители грудного молока самостоятельно: большинство таких смесей обогащены дополнительными количествами натрия и хлора, что необходимо при болезнях, но навредит здоровому ребенку. При вводе прикорма надо помнить, что и в овощах, и в злаках, и в мясных пюре, и в кисломолочных продуктах также есть натрий. При покупке уже готового питания надо обращать внимание на состав: если в него добавлена соль, от такого бренда лучше отказаться до более старшего возраста. Малышу старше года надо не более 1-1,5 грамм соли в сутки, однако это количество опять-таки попадает в организм с продуктами питания, особенно, если ребенок что-то получает из взрослого рациона. Поэтому досаливать пищу не стоит. Детям старше 3 лет ВОЗ рекомендует начинать понемногу солить еду, исходя из средней потребности около 1 грамма на 10 кг веса ребенка. Причем это количество надо делить на 2: дети получают достаточно натрия и из естественных источников, и из переработанных продуктов — хлеба, макарон, полуфабрикатов. Вывод

Норма взрослого человека — не более 5 грамм соли в день, включая все соусы, колбасы, консервы, выпечку и полуфабрикаты. И это — важная часть профилактики болезней сердца, инсультов и ранней смерти. С детьми все еще строже. Чтобы быть здоровым и не иметь пагубных пристрастий к пересоленной пище, сладостям, не обращаться к врачам по поводу повышенного давления или больных почек еще до школы, надо строго контролировать количество соли в питании детей старше 3 лет, а до 3 от ее добавления в пищу ВОЗ рекомендует полностью отказаться. Лучше недосолить пищу, чем «насолить» ребенку.

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