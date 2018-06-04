Варенье «Сиреневый май»

Сиреневые кущи

У сирени особенный запах.

Разноцветно-весеннего вкуса.

Это небо с природным размахом,

Угощает сиреневым муссом.

Если взять облаков лепесточки,

И смешать с васильковым рассветом,

То получим сирени цветочки,

С бахромою лазурных букетов,

Этот запах любимой сирени,

Ностальгией пройдется по душам.

Нам напомнив забытые тени,

Ароматы сиреневых кружев.

(Е. Серова)

Я обожаю сирень! Помните, как в детстве мы искали в гроздьях сирени цветки с пятью счастливыми лепестками и съедали их)) Вкус сиреневого счастья был горьковато-сладкий…Теперь у меня целая баночка сиреневого счастья, хочу поделиться с вами!

Я научу вас варить варенье из сирени. Зимой будем пить чай с вареньем и вспоминать, мечтать и витать в сиреневых облаках!

Пять лепестков…съем все Сирень полезна. Она обладает многими достоинствами — лечит почки, жкт, бронхиты, легкие, снимает жар, восстанавливает иммунную систему и прочее. Не могу утверждать, что варенье из сирени будет обладать этими свойствами, но все же не нужно от души намазывать его на булку, мало ли…

Ингредиенты:Цветы сирени — 0,5 кгСахар — 0,5 кгВода — 2 стакана (2 ст. ложки отдельно) Лимон — чуть больше половинки (1 ч. ложка отдельно)

Приготовление:Сирень нужна темных сортов, белая не желательна.

Настричь секатором, купленным в ОБИ, букетище сирени.

Оборвать цветки, как в детстве, чтобы на кончиках цветочных трубочек не было цветоложа. Я обрывала очень кропотливо, почти медитировала, но попадались цветки с зелеными кончиками в варенье. Получилось сиреневое облако!

Сиреневое облако

Промыть в проточной воде цветочную массу от пыли, отжать от воды. В кастрюлю налить воды, после того как сирень всыпала, прокипятить, помешивая, 10 минут. Откинуть на дуршлаг, отжать.

Сиреневую воду вернуть обратно в кастрюлю, добавить сахар, сок лимона и кипятить сироп минуточек 30-40, чтобы слегка загустел. Сироп янтарный, ароматный…

Сироп варится

Пока сироп кипятится, пробить блендером сиреневую массу с 2 ст. ложками воды и 1 ч. ложкой лимонного сока, слегка, без фанатизма. Можно вместо блендера растереть массу пестиком.

В сироп добавить сиреневое почти пюре и прокипятить еще 10 минут. Готово!

Разлить в баночки.

Моя баночка сиреневого счастьяВкус медовый с горчинкой, аромат сирени божественный! Напоминает варенье из лепестков роз.

Послевкусие миндальное, Амаретто…Хочется еще…

Время пить чай Все дышит любовью и верою в лучшие дни…

Закончится май, но в душе ты его сохрани…

Ты счастье свое неизбежное в сердце поймай,

И будет в сердечке всегда твой сиреневый май.

(И. Самарина-Лабиринт)