13 видов масел для готовки и способы их использования

Оказывается, даже самые лучшие рецепты можно испортить неправильным выбором или неправильным применением масла. Да, вы не ослышались, выбор происходит не только из оливкового и подсолнечного, а способов применения существует столько, что лучше это себе записать — запомнить такое количество лайфхаков довольно сложно. Разные температуры, разный срок годности, разная питательная ценность масел дают нам большую свободу выбора и великое множество новых вариаций любимых блюд, которые с помощью масел можно сделать здоровее, вкуснее и легче.

— Кокосовое масло —

Этот модный нынче деликатес, к тому же оказывающий благотворное влияние на состояние нашей кожи и волос. Жиры, которые содержатся в кокосовом масле, легче перерабатываются в энергию, чем любые аналоги, и это ускоряет обмен веществ и, как результат, снижает вес. Кокосовым маслом можно заменить многие вредные жиры в популярных рецептах. При умеренной температуре кокосовое масло идеально подходит для жарки, и это добавит своеобразный привкус обжариваемым продуктам. Однако стоит избегать его использования в салатах и маринадах, поскольку при комнатной температуре оно застывает.

— Подсолнечное масло —

Не нужно напоминать, как важно это масло в кулинарии, оно и так используется повсеместно. Но о его полезных свойствах, пожалуй, знают не все. Подсолнечное масло помогает в профилактике рака, улучшает сердечный ритм, повышает запасы энергии в организме. Благодаря своим универсальным свойствам подсолнечное масло используется во множестве рецептов, не боится высоких температур и хорошо для салатов и маринадов.

— Льняное масло —

Исследования показали, что ежедневное употребление льняного масла улучшает пищеварение, снижает риск сердечных заболеваний и уровень холестерина. Но не следует на нем жарить, поскольку при нагревании льняное масло начинает неприятно пахнуть. Можно добавить немного этой заправки в салат или смузи.

— Конопляное масло —

Это масло положительно влияет на обмен веществ, снижает холестерин, оздоровляет кожу. Оно достаточно распространено в косметологии, но нашло свое применение и в кулинарии. Его тонкий вкус способен украсить множество блюд и разнообразить ваше меню. Его нельзя подвергать термообработке, а лучше дополнить им хумус, смузи или сэндвич, чтобы добавить этой еде полезных свойств.

— Кунжутное масло —

Кунжутное масло, полное антиоксидантов, снижает кровяное давление, уровень сахара в крови и улучшает состояние кожи. Вкус его очень узнаваем и способен придать пикантности любому блюду. Кунжутное масло имеет высокую температуру кипения, поэтому оно достаточно универсально. На нем можно жарить, им заправляют салаты, добавляют в приправы и соусы.

— Арахисовое масло —

Это очень калорийное масло с насыщенным сладко-ореховым вкусом, но в нем довольно низкий процент насыщенных жиров при высоком проценте мононенасыщенных жирных кислот, которые помогают снизить холестерин. Предпочитайте неочищенное арахисовое масло холодного отжима тем сортам, что обычно стоят на полках супермаркетов. Потому что последние обычно очищаются и дезодорируются, теряя все полезные свойства. Арахисовое масло используется в азиатских блюдах при обжарке мяса и овощей.

— Масло из виноградных косточек —

Возможно, вы встречали в составе некоторых косметических средств для волос и кожи масло из виноградных косточек. Но мало кто знает, что этот продукт хорош и в кулинарии. Он обладает достаточно нейтральным вкусом и не перебивает вкус основного блюда, при этом в масле много незаменимых жирных кислот и витамина С. Масло из виноградных косточек кипит при очень высокой температуре, поэтому с ним можно жарить и запекать практически любые продукты. Также оно прекрасно помогает карамелизировать лук или грибы.

— Масло из грецкого ореха —

Источник богатого запаса железа, цинка, кальция и магния, масло из грецких орехов обладает еще и необычным приятным вкусом. Его использование в готовке может помочь снизить стресс и диастолическое артериальное давление. Лучше всего его использовать в сыром виде и не нужно на нем ничего жарить, поскольку при нагревании оно приобретает горьковатый вкус. Зато добавлять в готовые салаты и пасту — просто отличное решение.

— Масло из тыквенных семечек —

Это продукт, перенасыщенный витаминами А, К, Е, а также жирными кислотами омега-3 и омега-6. Тыквенное масло имеет насыщенный зеленый цвет и ореховый аромат, который может прекрасно дополнить многие блюда. Лучше использовать его в легкой обжарке и приготовлении выпечки, которая не требует высоких температур запекания, так как при нагревании тыквенное масло теряет ряд полезных свойств. Также с этим маслом хороши салаты, мороженое и маринады.

— Топленое масло —

Этот вид масла получил распространение с ростом популярности безлактозных диет. При топлении сливочного масла из него удаляются молочные белки, поэтому его могут употреблять даже люди с непереносимостью лактозы. Это отличный источник необходимых витаминов и жиров с более интенсивным ароматом, чем сливочное масло. Но поскольку оно полностью состоит из жира, его нужно использовать в умеренных количествах. Зато оно полностью может заменить в вашем меню сливочное масло, но при этом даже не храниться в холодильнике — в отсутствие молочных составляющих оно не испортится. Еще оно отлично подходит для бутербродов, приготовления курицы или рыбы.

— Масло авокадо —

Масло авокадо, несмотря на свою относительную редкость, является самым универсальным из всех возможных масел. В отличие от них оно отжимается не из семян, а из мякоти этого фрукта. Оно обладает противовоспалительными свойствами, помогает профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует давление. С ним можно готовить практически все из-за его терпимости к самым высоким температурам, а также сделать домашний майонез, добавив 2 яичных желтка, лимонный сок и соль.

— Оливковое масло экстра вирджин —

Это нерафинированное масло — основной ингредиент средиземноморской кухни, поскольку оно обладает оригинальным вкусом и многими полезными свойствами. В отличие от других оливковых масел, экстра вирджин не обработано термически и химически и по этой причине содержит больше витаминов и полезных минералов. При использовании его в готовке нужно также соблюдать температурный режим, при высоких температурах оно теряет большинство полезных свойств. Отлично подойдет для салатов и заправок.

— Масло канолы —

Масло канолы славится практически идеальным соотношением омега-3 и омега-6 жиров. Оно помогает профилактике рака, артрита и астмы. Незаменимый продукт для диетического питания, масло канолы помогает также снизить вес. Нейтральный вкус и высокая температура кипения позволяют включать масло канолы в любые рецепты с использованием жиров для обжарки или заправки.