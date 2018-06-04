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Курица в горчично-лимонном маринаде
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Курица в горчично-лимонном маринаде 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Хочу поделиться рецептом приготовления сочной и ароматной курицы. Благодаря луку курица получается очень сочной, а лимон с горчицей дают неповторимый аромат и пикантность.
Ингредиенты:
2 кг куриного мяса (крылышки и бедра)
1,5 кг лука
2 шт. лимона
2 ст. ложки горчицы HAAS
2 ст. ложки аджики
соль, специи
Приготовление:
1. Курицу промываем, крупные кусочки делим на две части.
шаг 1  2. Лук почистить, промыть и нарезать полукольцами.
шаг 2  3. Лимон нарезать полукольцами. На луковую подушку выкладываем кусочки курицы, добавляем лимон, горчицу, аджику и ваши любимые специи.
шаг 3  4. Перемешиваем и оставляем минимум на 8 часов в холодильнике.
шаг 4  5. Замаринованное мясо выкладываем на решетку гриль и жарим с обеих сторон до румяной корочки. Ах, как аппетитно!
шаг 6  6. Подаем с овощами, зеленью и вашим любимым соусом. Приятного аппетита!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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