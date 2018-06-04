Курица в горчично-лимонном маринаде

Хочу поделиться рецептом приготовления сочной и ароматной курицы. Благодаря луку курица получается очень сочной, а лимон с горчицей дают неповторимый аромат и пикантность.

Ингредиенты:

2 кг куриного мяса (крылышки и бедра)

1,5 кг лука

2 шт. лимона

2 ст. ложки горчицы HAAS

2 ст. ложки аджики

соль, специи

Приготовление:

1. Курицу промываем, крупные кусочки делим на две части.

шаг 1 2. Лук почистить, промыть и нарезать полукольцами.

шаг 2 3. Лимон нарезать полукольцами. На луковую подушку выкладываем кусочки курицы, добавляем лимон, горчицу, аджику и ваши любимые специи.

шаг 3 4. Перемешиваем и оставляем минимум на 8 часов в холодильнике.

шаг 4 5. Замаринованное мясо выкладываем на решетку гриль и жарим с обеих сторон до румяной корочки. Ах, как аппетитно!

шаг 6 6. Подаем с овощами, зеленью и вашим любимым соусом. Приятного аппетита!