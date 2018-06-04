Запеченные в банане колбаски: такое вы точно не пробовали!

Запеченные в банане колбаски.

Угощайтесь!

Ингредиенты:

мясной фарш

специи

маринад Барбекю Махеевъ

бананы

Приготовление:

Берем мясной фарш (на ваш выбор — свинина, говядина, курица), добавляем в него мелко порезанный репчатый лук, специи (соль, перец, травы) и маринад Барбекю от Махеев. Оставляем на часок мариноваться.

Маринуем.

Надрезаем бананы и вынимаем ложкой мякоть. Получается подобие лодочек.

Извлечение плода.

Начиняем шкурки фаршем, сверху полоску кетчупа, он не даст сокам излишне испаряться.

Заготовка

Укладываем на решетку на мангале, можно в барбекю, я накрывал сверху крышкой от казана.

И жарить.

10-15 минут на мангале — и готово. Важно, чтобы сок внутри полностью не выкипел (будет булькать).

Угощайтесь!

Получается очень сочно и вкусно. Зачем переплачивать производителям купат и колбасок-гриль, когда есть такой вариант.