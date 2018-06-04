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Запеченные в банане колбаски: такое вы точно не пробовали!
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Запеченные в банане колбаски: такое вы точно не пробовали! 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Запеченные в банане колбаски.
Угощайтесь!
Ингредиенты:
мясной фарш
специи
маринад Барбекю Махеевъ
бананы
Приготовление:
Берем мясной фарш (на ваш выбор — свинина, говядина, курица), добавляем в него мелко порезанный репчатый лук, специи (соль, перец, травы) и маринад Барбекю от Махеев. Оставляем на часок мариноваться.
Маринуем.
Надрезаем бананы и вынимаем ложкой мякоть. Получается подобие лодочек.
Извлечение плода.
Начиняем шкурки фаршем, сверху полоску кетчупа, он не даст сокам излишне испаряться.
Заготовка
Укладываем на решетку на мангале, можно в барбекю, я накрывал сверху крышкой от казана.
И жарить.
10-15 минут на мангале — и готово. Важно, чтобы сок внутри полностью не выкипел (будет булькать).
Угощайтесь!
Получается очень сочно и вкусно. Зачем переплачивать производителям купат и колбасок-гриль, когда есть такой вариант.
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