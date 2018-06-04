Мой любимый маринад для шашлыка

Этот маринад появился у меня случайно. Собиралась однажды мариновать курицу и думала, что бы такого новенького сообразить? И решила добавить туда все, что я люблю и что раньше использовала для маринования порознь. В этот раз у меня была куриная грудка. Вообще, я ее не люблю из-за сухости и отсутствия шкурки, но больше ничего в морозилке не было.

Итак, что нам понадобится:

сама грудка (у меня 3 шт.)

майонез Махеевъ Оливковый

кетчуп Махеевъ Шашлычный

соевый соус

горчица

приправа

Приготовление:

Приправа может быть любой, какую вы любите. У меня — приправа, купленная летом на рынке в п. Кучугуры Краснодарского края. Я обожаю южные приправы и всегда их покупаю, когда бываю на море!

Весь комплект для шашлыка

Нарезаем грудку порционными кусочками, добавляем примерно столовую ложку горчицы, 3-4 ст. ложки приправы, пару ложек соевого соуса, кетчуп и майонез — столько, чтобы вся курица была в маринаде.

Все в миску)

Перемешиваем и оставляем мариноваться.

Шашлык маринуется

Мой шашлычок простоял часа 2, пока я закончила дела на огороде. Разжигаем костер, ждем угли и выкладываем мясо на решетку.

подрумянивается курочка, а у меня слюнки текут! И не только у меня, соседская кошка на запах пришла… Жаль, не догадалась я ее сфотографировать… но кусочек дала))

Кажется, готово!

Будущий ужин)) Комары не дают посидеть в беседке, поэтому пришлось идти домой

А вот и ужин для Сережи)) Толченка с деревенской сметаной, свеженькие редиска и укропчик и мяско))

Кстати, после этого ужина я, кажется, полюбила куриную грудку… Потому что она оказалась такой сочной, что просто — АХ! Махеевъ, спасибо за новый, обалденный вкус старых, обычных продуктов!